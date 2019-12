Ministrul Marcel Vela, după episodul cu Gelu Voican: Jandarmii și-au făcut datoria (VIDEO)

Jandarmii și-au făcut datoria, sâmbătă, în Piața Universității, când Gelu Voican Voiculescu a fost agresat fizic de revoluționari, consideră Marcel Vela, ministrul Afacerilor Interne, care n-a dorit să comenteze prezența unui inculpat pentru crime împotriva umanității la un eveniment dedicat victimelor Revoluției Române.

