Ministrul Mediului a solicitat demiterea conducerii APM București. Costel Alexe: Nu e normal să aflu de pe Facebook despre nivelul record al poluării din Capitală (VIDEO)

Costel Alexe, ministrul interimar al Mediului, a solicitat demiterea conducerii Agenției pentru Protecția Mediului București, precum „și a directorilor de acolo”, în condițiile în care conducerea ministerului a fost nevoită să afle de pe Facebook despre nivelul record atins de poluarea din București.

„Avem în cadrul ministerului un elefant și acela este ANPM-ul, care în momentul de față are reale carențe și de management, și de comunicare. Nu e firesc ca cei din conducerea ministerului când avem astfel de depășiri să afle de pe Facebook, norocul meu ca eram treaz. În această dimineta, am solicitat demiterea conducerii APM Bucuresti și a directorilor de acolo”, a declarat Costel Alexe, luni.

