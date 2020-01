Ministrul Mediului, Costel Alexe, a comentat, marți, într-o intervenție telefonică în cadrul emisiunii ”Se întâmplă acum”, moderată de Tudor Barbu, studiul Institutului Național de Sănătate Publică, care arată că în București există o asociere clară între creșterea poluării și creșterea numărului de boli grave.

”Ieri, la Minister am avut discuții despre extrem de importante legate de calitatea aerului din cele trei mari orașe, Brașov, Iași și București. Am discutat doar de aceste trei mari orașe pentru că, cu acestea suntem fie în atenția Comisiei Europene, într-o etapă de precontencios, începută din 2009, sau fie suntem într-o fază în care se așteaptă verdictul Curții Europene, cum este cazul Bucureștiului.

Dincolo de riscul unor amenzi europene, situația din București și din marile orașe necesită o mare atenție, în primul rând, din perspectiva sănătății oamenilor. Ieri, la discuții, toate cele trei administrații locale au admis că au în continuare depășiri pe PM 10 și PM 2,5 chiar dacă au niște planuri integrate pe calitatea aerului, dar nu au ajuns în stadiul în care să implementeze majoritatea măsurilor pe care și le-au asumat.

În cazul Bucureștiului există un raport privind starea de sănătate a populației, realizat de Institutul de Sănătate Publică, lucru pe care l-am cerut și orașelor Iași și Brașov.

Dincolo de ce cifre anunțăm noi, dincolo de cât de poluat este sau nu aerul dintr-un oraș, aceste rapoarte privind starea de sănătate a populației ne prezintă și care sunt riscurile la care se expune populația și, mai ales, cum influențează calitatea aerului pentru locuitorii acestor orașe”, a declarat ministrul Costel Alexe.

Întrebat care sunt măsurile pe care le va dispune pentru protejarea locuitorilor marilor orașe, ministrul a răspuns: ”În acest moment, Brașovul și Iașiul sunt într-o fază administrativă în raport cu Comisia Europeană. Noi de dorim, ca minister, ca aceste orașe să-și implementeze măsurile pe care ei le-au scris în aceste planuri, le-au aprobat în ședințele de consiliu local. Dacă le-ar implementa într-un timp cât se poate de scurt, nu am mai avea astfel de depășiri”.

De asemenea, întrebat de ce administrațiile locale nu pun în practică aceste măsuri, Costel Alexe a răspuns: ”Pentru că în momentul de față, anumite administrații locale, pentru anumite măsuri, și-au pus ca perioadă de implementare 2018-2022. Noi le-am pus în vedere faptul că cu cât vor rezolva mai repede aceste măsuri pe care și le-au asumat, calitatea aerului va fi din ce în ce mai bună.

Se dau amenzi către Garda de Mediu din aceste județe. Le-am cerut și comisarilor Gărzilor de Mediu din țară să-și facă treaba așa cum ar trebui pentru că, de multe ori, au închis ochii sau au făcut acte de clemență cu autoritățile publice locale sau cu operatorii privați care poluează, de multe ori cu bună știință, prin activitățile pe care le desfășoară.

În cazul în care verdictul la Curtea Europeană de Justiție va fi unui nefavorabil, amenda o va plăti România, nu Bucureștiul. (...) Așa spune astăzi legislația europeană. Este, într-adevăr nedrept”.

