Ministrul Mediului, despre poluare: ”Comisia Europeană nu mai acceptă alte promisiuni din partea noastră. Infrastructura rutieră ar reduce problemele de calitate a aerului” (VIDEO)

Ministrul Mediului, Costel Alexe, a declarat miercuri, în cadrul emisiunii ”Dosar de politician”, referindu-se la procedurile de infingement deschide de Comisia Europeană în cazul României pe tema calității aerului, că Bruxelles-ul nu mai acceptă noi promisiuni din țara noastră.

”Cu Bucureștiul suntem în situația în care trebuie să așteptăm doar verdictul Curții Europene de Justiție. Riscăm sancțiuni. Comisia Europeană nu mai acceptă alte promisiuni din partea noastră. Din 2009 încoace le-am transmis tot felul de promisiuni că ne vom atinge țintele, că vom face investiții, că vom respecta măsurile din planurile integrate de calitatea aerului și nu s-a întâmplat”, a avertizat Alexe.

Ministrul a mai spus că nu s-ar fi ajuns la o situație atât de gravă în privina poluării dacă ar fi fost făcute lucrări importante de infrastructură în marile orașe.

”Dacă administrațiile publice locale, în speță Bucureștiul, guvernele anterioare s-ar fi preocupat și am fi avut aceste lucrări de infrastructură, cum este centura Bucureștiului sau centura ocolitoare a muncipioului Iași, am fi avut magistrala de metrou către Drumul Taberei, magistrala către Otopeni, cu siguranță tot traficul nu ar mai fi tranzitat Bucureștiul. În momentul ăla, cantitatea de PM 10 sau PM 2,5 ar fi fost mult mai mică în București.

Dacă am fi reușit cu guvernele anterioare să avem aceste lucrări de infrastructură, cu siguranță nu am fi vorbit în seara asta despre o problematică atât de gravă a calității aerului”, a mai spus Costel Alexe.

