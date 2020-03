Ministrul Mediului: Au fost depășiri la PM 10 și la oxizii de azot și pentru alte localități din sudul României, nu doar pentru București (VIDEO)

Ministrul Mediului, Costel Alexe, a declarat într-o intervenție telefonică în cadrul emisiunii ”Dosar de politician”, că în noaptea de duminică spre luni au fost înregistrate depășiri ale nivelului de poluare în în județele din sudul României.

”Au fost depășiri și la PM 10 și, mai ales, la oxizii de azot nu doar pentru București, ci și pentru alte localități din sudul României, fie că vorbim de județul Călărași, Giurgiu sau Teleorman, de la Călărași până la Zimnicea sau Alexandria. Am am avut un fond de calm atmosferic, cu o viteză a vântului de sub 7km/h, care a făcut ca acest episod de poluare atmosferică să persiste deasupra Bucureștiului.

Sunt suficient de multe sesizări de arderi necontrolate din partea populației pentru acele localități. Am verificat în această dimineață dacă au fost, pe parcursul nopții, incendii la gropile de gunoi din București, nu au fost. Și incineratorul de deșeuri din zona de nord, de la Chiajna, nu a funcționat”, a spus Costel Alexe.

Întrebat dacă reprezentanții Gărzii de Mediu lucrează și pe parcursul nopții, ministrul Mediului a răspuns: ”Noi avem un serviciu de permanență. Atunci când sunt cazuri la 112, cei de la ISU solicită Gărzii Naționale de Mediu sau APM prezența laboratorului mobil pentru a verifica și a dispune măsurile necesare. (...) În momentul de față, am transmis către populație lista cu toți poluatorii și cantitatea de poluanți pe care îi emit în aer pentru a ști și populația și a fi mai bine informată referitor la activitatea acestor operatori”.

Amintim că în București a fost înregistrată o poluare record în noaptea de duminică spre luni. Rețeaua națională și rețele independente de monitorizare a calității aerului au înregistrat depășiri record ale poluării.

Datele arată depășiri cu 900% - 1.000% ale nivelului maxim admis de PM 2,5 (un praf foarte fin amestecat cu diverse substanțe). Pentru PM10 (particule mari de praf), s-au înregistrat depășiri de aproape 800%.

