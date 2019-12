Ministrul Mediului, Costel Alexe, a vorbit, marți, în cadrul emisiunii ”Dosar de politician”, despre județele în care se taie cel mai mult lemn în mod ilegal.

Este vorba despre județele de munte, adică cele unde există cele mai întinse suprafețe de păduri.

”Se taie în momentul de față în tot ceea ce însemnă județe de munte, Maramureș, Dâmbovița, Argeș, Neamț, Suceava, Bistrița. Sunt județele cu suprafețele cele mai mari acoperite cu păduri”, a declarat Costel Alexe.

Totodată, ministrul a precizat că o veste bună este aceea că societatea românească nu mai tolerează fenomenul tăierii și comercializării ilegale a lemnului.

”Conform raportului Green Peace, unul din cinci apeluri făcute la 112 de cetățenii României care semnalau un transport ilegal de lemne a confirmat faptul că acel transport era ilegal. O treime din sesizările depuse de cetățenii României la Gărzile forestiere care semnalau o infracțiune silvică au confirmat faptul că acolo a fost o chestiune.

Nu doar că înțeleg eu amploarea fenomenului. În momentul de față este îmbucurător că nici societatea românească nu mai are răbdare și nu mai tolerează astfel de derapaje, implicându-se activ. Sunt aproape partenerii Ministerului în tot acest proces de combatere a comercializării ilegale a lemnului”, a mai spus Costel Alexe.

