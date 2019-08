Ministrul Mihai Fifor, după CRIMELE ÎN SERIE de la Caracal: 'Am cerut jandarmeriei creșterea numărului de patrule în școli' (VIDEO)

Ministrul interimar al Internelor, Mihai Fifor, a declarat, luni, după cazul Caracal, care a șocat opinia publică, că a cerut jandarmeriei creșterea numărului de patrule în școli.

LACRIMI AMARE ÎN SHOWBIZ! BIATA, RONA HARTNER! AU DESCHIS TESTAMENTUL! DIN PĂCATE E ADEVĂRAT! AU FOST ULTIMELE IMAGINI

Fifor a spus, de asemenea, că a cerut șefilor de inspectoratelor județene de poliție să îi prezinte o analiză în acest sens.

LACRIMI AMARE PENTRU MIHAI CONSTANTINESCU! S-A ÎNTÂMPLAT LA ORA 5:00 DIMINEAȚA! IMAGINI GREU DE PRIVIT (GALERIE FOTO)

Totodată, el a amintit premierul viorica Dăncilă a cerut urgentarea proiectului privind persoanele dispărute. Proiectul MAI aduce modificări esențiale privind intervenția în cazul persoanelor dispărute.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.