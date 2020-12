Ministrul Mircea Fechet: Am trimis Corpul de Control la Administrația Fondului pentru Mediu și mâine o să știm cât de gravă e situația acolo (VIDEO)

Ministrul Mediului a anunțat, marți, în direct pe B1 TV, că a trimis Corpul de Control la Administrația Fondului pentru Mediu, care a anunțat amânarea sesiunii de înscrieri în Programul Rabla pentru electrocasnice cu doar câteva minute înainte de lansarea oficială. Mircea Fechet a precizat, totodată, că i-a înaintat prim-ministrului interimar Nicolae Ciucă o solicitare de revocare a președintelui de la Administrația Fondului pentru Mediu.

