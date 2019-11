Ministrul Monica Anisie: Ministerul Educației n-a mai realizat nicio inspecție școlară generală din anul 2016, când PSD a preluat guvernarea (PSD)

Ministerul Educației n-a mai realizat inspecții școlare generale din anul 2016, când guvernarea a fost preluată de PSD, a afirmat, luni seară, în direct pe B1 TV, Monica Anisie, noul titular al portofoliului.



„Sunt inspecțiile de grade didactice, sunt cele curente sau sunt inspecțiile generale, pe care le organizează fie Ministerul Educației, fie inspectoratele școlare. Dacă e să ne referim la Ministerul Educației, direcția de inspecție școlară n-a mai realizat inspecții generale din 2016. Nu știu de ce. Ba mai mult decât atât, eu sunt curioasă, că și acolo am cerut raport de activitate, să văd ce au făcut în toată această perioadă. Nici măcar o inspecție în teritoriu. Sunt curioasă ce au făcut, dar probabil temerile au fost de context.



(...) De aceea și vreau să organizăm concursuri, ca în felul acesta să nu mai existe o intervenție de altă natură decât aceea a profesionalismului de care ar trebui să dea dovadă inspectorul sau directorul de unitate de învățământ”, a declarat Monica Anisie, ministrul Educației, în emisiunea „Dosar de politician” moderată de Silviu Mănăstire.

