Ministrul Muncii a cerut revocarea lui Laurenţiu Ţenţ de la șefia Casei Naţionale de Pensii Publice. Violeta Alexandru: „Urmează câteva decizii de management importante” (VIDEO)

Violeta Alexandru, ministrul Muncii, a anunțat că a solicitat revocarea lui Laurenţiu Ţenţ din funcția de președinte al Casei Naționale de Pensii Publice. A precizat că a făcut acest lucru deorece nu au fost atinși indicatorii de performanță, dar și urmare a mesajelor critice primite de la pensionari. Alexandru a mai spus că, într-adevăr, ea a fost cea care l-a propus pe Tenț, „dar acest lucru nu înseamnă că de dragul de a mă proteja, nu iau decizii atunci când este cazul”. Ministrul liberal a ținut apoi să precizeze că și în casele de pensii se poate face performanță.

Luni seară, într-o postare pe Facebook, ministrul Muncii a anunțat că a cerut schimbarea lui Laurenţiu Ţenţ din funcția de președinte al Casei Naționale de Pensii Publice. A invocat drept argumente lipsa de performanță, dar și scrisorile de nemulțumire primite de la pensionari.

„Am cerut revocarea din funcție a Președintelui Casei Naționale de Pensii Publice. Datele obiective îmi indică faptul că nu suntem acolo unde trebuia să fim astăzi în îndeplinirea indicatorilor de performanță. Dincolo de evaluarea mea, mesajele primite, multe, de la pensionari care nu mă cunosc personal și care îmi relatează situații inaceptabile din teren, pentru mine contează mult.

Văd multe măsuri de reformă necesare pentru a ajunge la performanța, posibilă în România, de a soluționa dosarele de pensii în timp și în general de a avea o altă atitudine, respectuoasă față de problemele pensionarilor. Sigur că nu este ușor să gestionezi un sistem care are, într-adevăr, o activitate complexă”, a scris Violeta Alexandru, pe Facebook.

Aceasta a admis că propunerea de la finalul anului trecut în persoana lui Țenț i-a aparținut chiar ei, „dar acest lucru nu înseamnă că de dragul de a mă proteja, nu iau decizii atunci când este cazul”.

Alexandru a mai ținut să precizeze, în aceeași postare, că „se poate face performanță și la casele de pensii” și că „urmează câteva decizii de management importante”.

Ce se întâmplă cu majorarea cu 40% a pensiilor, programată în septembrie

Legea prevede majorarea pensiilor cu 40% de la 1 septembrie 2020, dar încă dinaintea izbucnirii epidemiei de coronavirus au existat discuții că acest lucru nu se va putea întâmpla deoarece presiunea pe buget ar fi extraordinar de mare.

Întrebat, la mijlocul lunii ianuarie, despre creșterea pensiilor cu acest procent, premierul Ludovic Orban afirma: „Nu e 100% sigur. Totul depinde de cum evoluează economia, de încasările bugetare. De regulă, creșterile trebuie legate de indicatori economici obiectivi. PSD a făcut varză legea pensiilor, a crescut din burtă punctul de pensie. Pe ce bază, având la bază ce calcule, ce studiu de impact? E o vraiște generalizată și omul nu știe la ce să se aștepte”.

Recent, ministrul Finanțelor, Florin Cîțu, a precizat că agențiile de rating au schimbat în negativ perspectiva României tocmai din cauza acestei legi prost făcute.

„La fel ca Standard and Poor’s și Fitch agenția de rating Moody’s spune două lucruri:

– finanțele României au fost administrate îngrozitor de prost în ultimii ani de guvernele socialiste (S and P – creșterea nesustenabila a cheltuielilor din ultimii trei ani, Fitch-“poor fiscal management în recent years

…despite efforts by the current administration (în power since November 2019) to improve fiscal management”)

– legea pensiilor trecută prin Parlament de Ciolacu și PSD fară niciun fel de sursa de finanțare”, a explicat Florin Cîțu, într-o postare pe Facebook.

Luni, premierul Ludovic Orban a declarat, pentru Digi24, că Guvernul este hotorât să crească pensiile, dar de așa manieră încât acestea să poată fi plătite majorate și în următorii ani.

„Repet, obiectivul nostru este să creștem pensiile, dar să le creștem astfel încât ele să poată să fie plătite și nu numai anul ăsta, patru luni de zile, ci să poată să fie plătite în toți anii care vor veni”, a insistat prim-ministrul.

Tot luni, Ministerul Finanțelor a anunțat un deficit bugetar de 1,67% din PIB după primele trei luni ale anului.