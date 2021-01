Ministrul Muncii a solicitat să fie reluată verificarea anchetelor sociale efectuate de primării. Raluca Turcan: Sunt doi ani de zile de când astfel de controale nu au mai avut loc

Raluca Turcan, ministrul Muncii, a anunțat că a solicitat ca verificarea anchetelor sociale efectuate să fie reluată, în contextul în care „sunt doi ani de zile de când astfel de controale nu au mai avut loc”. Liberala susține că respectă munca funcționarilor din primării și știe că uneori lipsa personalului le îngreunează situația, însă s-a arătat de părere că „Inspecția socială trebuie să se asigure că datele sunt cele corecte”.

„Am cerut colegilor din Agenție, celor din Inspecția Socială, reluarea verificărilor anchetelor sociale ale primăriilor. Sunt doi ani de zile de când astfel de controale nu au mai avut loc. Am un deosebit respect pentru munca funcționarilor din asistență socială a primăriilor, știu că uneori lipsa personalului le îngreunează situația, însă cred că Inspecția Socială trebuie să se asigure că datele sunt cele corecte. De altfel, la nivel de guvernare, i-am asigurat pe români că cei care pur și simplu nu vor să muncească nu o să mai fie duși în spate de oamenii harnici”, a scris Raluca Turcan, sâmbătă, pe Facebook, după întâlnirea cu şefii instituţiilor sibiene din subordinea Ministerului Muncii.

Ministrul Muncii a precizat că s-a asigurat, astăzi, că alocațiile vor intra în plată la nivelul majorat în luna februarie.

„M-am asigurat, de asemenea, astăzi, că alocațiile vor intra în plată la nivelul majorat în luna februarie și am solicitat tuturor colegilor opinii cu privire la stimularea reinserției în muncă a proaspetelor mame. Cred că încurajarea revenirii cât mai devreme la serviciu după naștere poate reduce neplăcerile de tot felul, poate contribui la previzionările angajatorului și poate reduce deprofesionalizarea. Firește, măsura rămâne opțională, dar cred că poate fi mai bine stimulată și în acest sens am solicitat puncte de vedere colegilor de la Sibiu”, a adăugat ministrul Raluca Turcan.

Printre altele, ministrul Raluca Turcan a mai declarat că a transmis, astăzi, la Sibiu, conducerilor instituțiilor din subordinea Ministerului Muncii îndemnul său la acțiune.

„Am transmis astăzi, la Sibiu, conducerilor instituțiilor din subordinea Ministerului Muncii și Protecției Sociale îndemnul meu la acțiune. Așa cum, de altfel, am comunicat tuturor structurilor naționale pe care le coordonez, le-am spus colegilor că românii trebuie să simtă implicarea lor și că mă aștept să fie pro-activi, să vină în întâmpinarea problemelor cu soluții gândite la nivelul a ceea ce am (și au!) pretenția că sunt: profesioniști ai domeniilor de care răspund. Am cerut propuneri scrise, asumate, de îmbunătățire a activității și i-am asigurat de disponibilitatea mea și a tuturor colegilor de la București. De altfel, și la Sibiu, echipele din conducerile instituțiilor au numărul meu de telefon și sper să îl folosească fără reținere atunci când sunt chestiuni care privesc rezolvarea problemelor oamenilor. Cred că până la acest moment toți cei din sistem au aflat că suntem în fața reașezării asistenței sociale și că intenționăm inițierea de noi legi pentru salarizare unitară și pensii. Mă aștept ca toți cei care reprezintă aceste domenii să participe la găsirea celor mai bune soluții”, a adăugat Raluca Turcan.