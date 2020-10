Ministrul Muncii: Creşterea pensiilor acoperă nevoile oamenilor în vârstă

Ministrul Muncii și Protecției Sociale, Violeta Alexandru, a afirmat, sâmbătă seară, că majorarea pensiilor făcută de Partidul Național Liberal (PNL) acoperă nevoile oamenilor în vârstă şi că orice altă declaraţie făcută de cei de opoziţie nu face decât să le dea speranţe pensionarilor.

”Am făcut această creștere așa cum nicio țară europeană nu a făcut-o în acest an dificil”

”Suntem într-un an dificil, astfel încât orice declarație cum că ar fi bani pe undeva şi îi ține ascunși într-un sertar ministrul Alexandru sau ministrul Cîţu nu fac decât să le creeze speranțe oamenilor, dar nu au niciun fundament în realitate. Prin urmare, am avut determinarea să facem această creştere așa cum nicio țară europeană nu a făcut-o în acest an dificil. Determinarea noastră a fost să facem această creștere care este de 5 ori rata inflației și care acoperă nevoile oamenilor în vârstă. Guvernul liberal este un guvern care se bazează pe control și eficiență”, a declarat Violeta Alexandru.

Soarta pensiilor, decisă de CCR

Vestea-ȘOC a zilei! Raed Arafat a recunoscut totul: Am pierdut lupta cu COVID! Urmează măsuri drastice pentru români!

În data de 25 noiembrie, Curtea Constituţională a României (CCR) va dezbate sesizările Guvernului cu privire la proiectul de rectificare bugetară adoptată de Parlament. În urma acestor discuții, CCR va hotărî soarta pensionarilor. Forma propusă aparţine liderilor social democrați şi include şi majorarea pensiilor cu 40%.

Reamintim faptul că Executivul a contestat cele două proiecte adoptate de Legislativ.

Conform amendamentelor Partidului Social Democrat, pensiile ar urma să crească cu 40%. În plus, există mai multe modificări care vor implica sume de bani uriaşe pentru a le putea onora.

„Se autorizează Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale să suplimenteze cu suma de 67.000 mii lei credite de angajament, respectiv 45.000 mii lei credite bugetare, Cap.80.01 – Acţiuni generale economice, comerciale şi de muncă, Titlul 55 – Alte transferuri, Art.01 alin.05 – Programul de realizare a Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor, prin diminuarea cu suma de 67.000 mii lei credite de angajament, respectiv 45.000 mii lei credite bugetare de la Cap.83.01 – Agricultură, silvicultură, piscicultură şi vânătoare, Titlul 80 – Împrumuturi, Art.30 – Alte Împrumuturi", potrivit amendamentului adoptat şi propus de grupul parlamentar al social-democraților.

Cu toate că Parlamentul a votat, pe 22 septembrie, majorarea pensiilor cu 40%, aceastea au fost mărite cu doar 14%.

Pe 1 septembrie, punctul de pensie a ajuns la valoarea de 1.875 de lei, de la 1.442. Liberalii au mărit punctul de pensie doar cu 14%, nu cu 40% cum era prevăzut iniţial în legea dată de Partidul Social Democrat.

Pe de altă parte, în documentul anterior menționat erau prevăzute mai multe modificări. Mai exact, este vorba despre creşterea indemnnizaţiei minime sociale pentru pensionari. Și această majorarea s-a făcut tot cu 14%, ajungând astfel de la 704 lei, la 800 de lei.