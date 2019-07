Ministru Muncii, Marius Budăi, a declarat, luni, după ce Legea pensiilor a fost promulgatăd e Klaus Iohannis, că vor fi începute procedurile pentru achiziția programului informatic necesar recalculării celor aproape 5 milioane de pensii.

Totodată, Budăi s-a arătat demulțumit de întârzierea promulgării legii.

"Dacă nu era contestată această lege putem fi cu șase luni înainte. Puteam cumpăra aparatură, softuri pentru recalculare, dar nu este acesta un impediment. Vom face pregătirile necesare pentru marea recalcularea pensiilor. Deși am avut contestată legea la CCR noi am inclus în bugete măririle. Chiar și cu aceste majorări, în 2021 influența pensiilor în PIB va fi sub media UE", a declarat Budăi la România TV.

În următorii doi ani, legea are impact bugetar de 33 de miliarde de lei.

Noua lege prevede majorarea punctului de pensie începând de anul acesta, treptat, până în 2022. Opoziţia acuză Puterea că face promisiuni deşarte în privinţa pensiilor, fiindcă nu sunt bani la buget nici măcar pentru a majora pensiile anul acesta.

Alte prevederi:

- creșterea punctului de pensie, treptat (din 1 septembrie 2019 până în 2022). Din anul 2022 valoarea punctului de referință se va indexa anual cu inflația și 50% din creșterea reală a câștigului mediu brut realizat

- tot 4 categorii de pensii: de limită de vârstă, anticipată, de invaliditate și cea de urmaș

- se valorifică toate drepturile de natură salarială pentru care s-au plătit contribuții:

sporuri, acord global, al 13-lea salariu, ore suplimentare, prime, premii și alte bonusuri.

- introduce masteratul și doctoratul ca perioade necontributive asimilate stagiului de cotizare

- femeile care au realizat stagiul minim de cotizare de 15 ani și au născut 3 copii

pe care i-au crescut până la vârsta de 16 ani beneficiază de reducerea vârstei de pensionare cu 6 ani

