Ministrul Muncii, Marius Budăi, dă asigurări că pensionarii nu vor avea de suferit în contextul în care noua lege a pensiilor a fost respinsă, miercuri, la votul din Senat.

”Nu este vorba despre amânare. Am purtat o discuție aseară cu Marcel Ciolacu și cu doamna premier de a dezbate mai îndelung, dacă colegii noștri din opozției doresc acest lucru.

Ne dorim să creăm un consens, (...) majoritatea parlamentară va vota această lege și o va trimite la promulgare. Vom avea majoritate la Camera Deputaților să trecem această lege, vă asigur.

Punctul de pensie va crește de la 1 septembrie 2019. Noi am prevăzut că vom avea piedici și de aceea am trecut și în OUG 114 creșterea punctului, chiar dacă prima dată era trecut și în Legea pensiilor”, a declarat Marius Budăi.

Întebat dacă întârzierile privind legea pensiilor afectează în vreun fel aplicarea legii de la 1 ianuarie 2021, ministrul Muncii a răspuns: ”Nu îi va afecta pe pensionari. (...) Vom face în așa fel încât să fie bani”.

Legea pensiilor a picat în condițiile în care mulți parlamentari PSD au lipsit de la vot. (Detalii AICI)

