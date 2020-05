Violeta Alexandru, ministrul Muncii, a plecat în Germania să verifice în teren realitatea cu care se confruntă muncitorii sezonieri români – câțiva dintre ei chiar au fost protagoniștii unui protest, vineri dimineață. Astfel, luni seară, în direct pe B1 TV, la „Dosar de politician” cu Silviu Mănăstire, demnitarul a făcut mai multe precizări cu privire la situația de acolo, ocazie cu care a subliniat că partea română se bucură de „o totală disponibilitate” a autorităților germane și a explicat că deși primele semne sunt bune, concluziile vor fi prezentate abia la finalul vizitei. De altfel, tocmai acest subiect a adus-o la audieri în fața comisiilor de resort din Parlament.



Ministrul Muncii, noi precizări despre situația muncitorilor sezonieri români din Germania





„Din punct de vedere al comunicării cu oficialii germani, să știți că am găsit o totală disponibilitate de a ne uita inclusiv în spate, la probleme netratate niciodată, cum ar fi implicațiile tipurilor de contracte care se semnează sub aspectul protecției sociale asigurate fiecărui angajat. Am găsit oficiali foarte receptivi la mesajul meu, la rugămintea mea, și anume de a se implica în verificarea, prin instituțiile care au mandat să verifice îndeplinirea regulilor în privința contractelor de muncă, și am găsit o disponibilitate de a ține cont de acest mesaj, pentru că două zile de ședere în Germania – chiar dacă de dimineață până noaptea – nu înseamnă rezolvarea tuturor problemelor. Important este să existe un mecanism de verificare, care să funcționeze alert. Am încrederea, după aceste discuții, că lucrurile se vor și vedea în practică, în perioada următoare”, a declarat Violeta Alexandru.

Ea a explicat că a „vizitat și două ferme. Continui să fiu în contact cu cei care lucrează aici. Am să vă exprim concluziile mele la sfârșitul vizitei. Coincid cu ceea ce mă așteptam. Cu siguranță e de punctat, în primul rând, faptul că oamenii pe care i-am întâlnit mi-au confirmat că lucrează cu forme legale, mi-au confirmat faptul că au primit aceste contracte înainte să plece din țară, unii dintre dânșii aveau și detalii să îmi spună, de unde am dedus că le citiseră cu atenție, alții le priveau spectatori, de unde am tras concluzia că le parcurseseră cu repeziciune. E important să le citim înainte, să avem toate informațiile înainte de a pleca de acasă. Odată ce ajungem, direcțiile sunt diferite. Din punctul meu de vedere am găsit condiții decente, dar sigur că vreau să îmi fac o părere după ce fac toate vizitele și am toate discuțiile”.



Situația de la fabrica de procesare a cărnii diferă de cea a culegătorilor de sparanghel, explică Violeta Alexandru





Întrebată dacă se confirmă informațiile potrivit cărora românii de la o fabrică de procesare a cărnii nu sunt plătiți conform înțelegerilor și nu au condiții conforme normelor de igienă în vigoare, Violeta Alexandru, ministrul Muncii a răspuns: „Acolo este o situație diferită față de cei care lucrează în sparanghel. Adică sunt două situații diferite. În abatorul de carne la care vă referiți sunt contracte pe durată nedeterminată. Sunt oameni care muncesc pe o mai lungă durată, nu pot fi asimilați sezonierilor sau, mă rog, celor care muncesc și ei pe contracte de muncă pe perioadă determinată, dar în activități sezoniere. Vreau să rețineți un lucru. M-am informat cât am putut de mult, dar sunt convinsă că nu pot să cuprind toată Germania, în sensul în care probabil că există, și acum când discutăm, anumite situații care ar fi de natură să ne indice că ceea ce oamenii se așteptau, în Germania, nu este chiar conform așteptărilor”.