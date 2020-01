Ministrul Muncii: Nu este corect ca persoane apte de muncă să se pensioneze și mai apoi să revină în sistemul public, uneori chiar pe același post (VIDEO)

Guvernul Orban consideră că nu este „just” să beneficieze de pensie persoanele apte de muncă, care se pensionează pentru ca mai apoi să revină în sistemul public, uneori „chiar pe același post”.

„Suntem în situația în care PSD a atacat la CCR această prevedere din pachetul de reglementări pe care Guvernul Orban și-a asumat răspunderea. Așteptăm ca în forul Curții să se ia în dezbatere acest subiect și vom acționa în funcție de ce decide Curtea. Eu am 44 de ani. Ar însemna ca anul viitor să mă vedeți pensionată. Rămân la părerea că pentru această categorie, care are tendința să se bucure de avantajul pensionării mai devreme, în timp ce după pensionare cumulează pensia cu venitul din salariul public pentru că se întoarce în sistemul public, trebuie să punem lucrurile corect pe masă. Cine e apt de muncă și de fapt vrea să lucreze, și așteaptă doar să beneficieze de această prevedere și se întoarce, în unele situații chiar pe același post de pe care s-a pensionat, aceasta nu este o problemă justă”, a afirmat Violeta Alexandru, în direct pe B1 TV, în emisiunea moderată de Tudor Mușat.

Întrebată dacă e o problemă regăsită frecvent în sistemul public, Violeta Alexandru a răspuns. „Nu, în Poliție este un număr suficient de mare, dar n-aș specula. Aș spune că persoanele sunt într-adevăr competente. Este clar că în ele s-a investit până la vârsta respectivă. Sunt oameni care știu ce au de făcut. Sunt foarte buni și atunci șansa ca ei să fie reprimiți, pentru că rămâne un gol odată cu pensionarea lor, este foarte mare”.

Întrebată cum pot fi opriți bugetarii din a cumula salariul din sistemul public cu pensia, ea a răspuns: „Este o dezbatere pe care trebuie să o avem, dar nu e vorba de a opri. Ceea ce noi am simțit nevoia să reglementăm, pur și simplu pentru corectitudine, este să ai posibilitatea să optezi. Trebuie să ai opțiunea de a alege între pensie și salariu”.

