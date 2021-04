Ministrul Muncii, Raluca Turcan, noi explicații despre evenimentul la care a fost fotografiată fără mască: "A fost neatenție, nu sfidare față de oameni" (VIDEO)

Ministrul Muncii, Raluca Turcan, a dat noi explicații despre evenimentul la care a fost fotografiată fără să poartea masca de protecție, la o zi după ce în România au intrat în vigoare noi restricții.

Potrivit ministrului PNL, incidentul care a fost intens mediatiat în ultimele ore, nu a fost sfidare faţă de oameni, ci un moment de neatenție.

"Nu voi obosi să spun un lucru: că a fost neatenție, nu sfidare față de oameni și că din păcate, tot ce am făcut bun în acea acțiune, împreună cu oameni care mi-au fost alături, a fost acoperit de un moment în care am greșit. O lecție de viață. Alte cuvinte și explicații sunt de prisos", a scris Turcan, joi, pe Facebook.

Ea a postat și mai multe fotografii de la evenimentul la care a fost surprinsă fără mască, iar în imagini toată lumea, inclusiv ea, poartă mască de protecţie.

Ministrul Muncii, Raluca Turcan, a precizat că a solicitat să fie amendată după ce a fst surprinsă fără mască de protecție în spațiul public.

"Am solicitat să fiu amendată. Consider că este corect, chiar dacă au fost doar câteva momente şi în tot restul timpului, am respectat regulile. A fost o neatenţie, pentru care îmi pare rău, nicidecum nu a fost o sfidare sau nepăsare", a afirmat Raluca Turcan, miercuri, într-o postare pe Facebook.

Ea a adăugat că îşi asumă criticile, dar a reclamat şi manipulările apărute în acest context.

"Înţeleg criticile şi mi le asum, dar trebuie să explic şi manipulările care au apărut mai ales în mediul on-line: într-un mod tipic lor, cei de la PSD au suprapus imagini de la acţiunea de împădurire cu fotografii mai vechi, cum este fotografia în care apar la masă alături de echipa mea din Sibiu, asta arată şi direcţia vădit manipulatoare a acestei situaţii", a susţinut Raluca Turcan.