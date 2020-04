Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, a declarat, miercuri, în debutul ședinței de guvern, că o primă parte dintre românii care au solicitat ajutorul statului privind șomajul tehnic au primit banii în cont. Este vorba atât despre beneficiarii sumelor gestionate de Agențiile Județene pentru Plăți și Inspecție Socială (AJPIS), cât și de cei care au depus cereri la Agențiile Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM).

Alexandru a mai menționat că pe tot cuprinsul țării, au fost primite la Agențiile Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă, 562.000 de cereri de șomaj tehnic pentru salariați.

“Este vorba despre cererile depuse de companii pentru salariații cărora le-au suspendat temporar contractele de muncă, adică i-au înscris în șomaj tehnic”, a explicat ministrul Muncii.

Solicitările care se depun prin mijloace electronice sunt depuse de angajator pentru plata aferentă a șomajului tehnic al angajaților acestora, a mai explicat Alexandru.

Violeta Alexandru a mai spus că au fost făcute deja primele plăți prin rezervele instituțiilor și se așteaptă rectificarea bugetară pentru restul de plăți.

“Toate documentele sunt la zi procesate, documentate, comunicat cu beneficiarii pentru că am întâmpinat o serie de probleme în setul de date pe care l-au pus la dispoziție”,a comunicat aceasta în ședința de guvern.

Ministrul Muncii a mai spus că atât angajații AJOFM-urilor, cât și cei AJPIS-urilor au comunicat activ în această perioadă cu toți solicitanții, au remediat acolo unde era de remediat și au completat, iar instituția pe care o conduce este pregătită pentru a face următoarele plăți.

“Ceea ce ne lipsește în acest moment este rectificarea bugetară pentru a opera toate plățile celor care ne-au adresat solicitări și au trecut prin verificare”, a adăugat aceasta.

De menționat că la Agențiile Județene pentru Plăți și Inspecție Socială sunt un total de 74.000 de solicitări de șomaj tehnic. Este vorba despre persoane fizice autorizate, întreprinderi familiale, întreprinderi individuale sau alți profesioniști în sensul Codului Civil.

Din rezervele AJPIS-urilor, s-au făcut deja primele plăți.

“Documentele sunt procesate, așteptăm rectificarea bugetară pentru a putea face un volum consistent de plăți. Toate actele sunt pregătite pentru a da drumul la plățile suplimentare”, a spus ministrul Muncii.

Alexandru a mai spus că au existat probleme în documnetele depuse. Sunt probleme care țin de neînregistrarea anterioară a suspendării temporare a contractului în Revisal. De asemenea, sunt probleme care vizează un calcul diferit față de ceea ce ordonanța prevedea pentru acordarea șomajului, în sensul de perioada reglementată de decretul semnat de președintele Klaus Iohannis.

“Calculele prezentat excedau perioada acoperită de decret”, a menționat ministrul Muncii.

Aceasta a mai propus completarea listei beneficiarilor de șomaj tehnic cu alte categorii despre care are informații că sunt afectate de pandemia de coronavirus.

De asemenea, Violeta Alexandru a mai propus prelungirea termenului până la care se pot depune solicitările noile categorii de beneficiari ai șomajului tehnic, pe care urmează să îi propună.

“Ne menținem termenul de doar câteva zile de efectuare a plății și ca atare nu afectăm termenul în care noi ne obligăm să facem plata, ci doar extindem perioada în care solicitanții pot depune cereri”, a conchis ministrul Muncii, Violeta Alexandru.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.