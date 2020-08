Ministrul Muncii, Violeta Alexandru: Gata suntem! S-a finalizat expediția pachetelor cu taloanele de pensii pentru septembrie. Pentru toată țara

Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, a anunțat marți că a fost încheiată expediția pachetelor cu taloanele de pensii pentru luna septembrie pentru întreaga țară. Astfel, aceasta dă asingurări că pensiile mărite vor ajunge la timp la toți beneficiarii.

”Gata suntem!

S-a finalizat expediția pachetelor cu taloanele de pensii pentru septembrie și cu documentațiile de plată aferente.

Pentru toată țara (provincie + sectoare București).

Mai devreme cu 3 zile față de termenul limită la care, conform convenției, se trimit la Poșta Română pentru distribuție. În acest weekend am fost cu mica echipă implicată a Casei de Pensii; cred mult în spiritul de echipă. Oamenii simt dacă ești sincer când spui că vrei să faci treabă.

Mulțumesc frumos tuturor celor implicați. Sunt oameni în administrație care contribuie, ajută, se implică. Alții înjură (mai mult pe facebook, nu au curaj altfel), se duc pe la partide să le ofere protecție, sabotează. Primii îmi dau speranță.

Mulțumesc frumos tuturor celor implicați. Sunt oameni în administrație care contribuie, ajută, se implică. Alții înjură (mai mult pe facebook, nu au curaj altfel), se duc pe la partide să le ofere protecție, sabotează. Primii îmi dau speranță.

Pensiile mărite (România este singura țară care face acest lucru în perioada de criză) ajung la timp! Un sfârșit de zi în care îmi dau seama, din nou, că marea satisfacție în administrație este să faci lucruri bune pentru oameni", a anunțat Violeta Alexandru, printr-o postare pe Facebook.

Premierul Ludovic Orban: Creșterea punctului de pensie de 14% este maximul cât am putut să realizăm

Potrivit proiectului de rectificare bugetară, punctul de pensie va fi majorat de la 1 septembrie cu 14%, premierul Ludovic Orban precizând că acesta este valoarea maximă pe care bugetul o poate suporta în prezent, în contextul crizei economice generate de epidemia de coronavirus.

Întrebat, recent, de ce nu se respectă legea care prevede majorarea pensiilor cu 40%, șeful Guvernului a răspuns: „Orice lege poate fi modificată prin altă lege sau prin ordonanță de urgență. Noi am modificat această lege prin ordonanță de urgență, am inclus creșterea pensiilor cu cât este posibilă astăzi, adică creșterea punctului de pensie cu 14%, în OUG privitoare la rectificarea bugetară. Nu cred că își imaginează vreun român că dacă noi am fi avut bani la dispoziție să creștem pensiile cu 40%, nu am fi mărit pensiile cu 40%. (...) Creșterea punctului de pensie de 14% este maximul cât am putut să realizăm și orice om cu scaun la cap poate să înțeleagă că atunci când iei decizia legată de pensii, de salarii, de alocații în sectorul public este o decizie care te obligă la cheltuieli și în 2021, și în 2022, și în 2023. Orice cheltuială trebuie să fie previzionată în funcție de perspectivele de evoluție economică”.

Totodată, Ludovic Orban a declarat, luni, că Guvernul va sesiza Curtea Constituțională dacă PSD va veni cu amendamente în Parlament a proiectul de lege privind rectificarea bugetară, amendamente care să prevadă majorarea pensiilor cu 40% și creșterea salariilor profesorilor din luna septembrie.

Așadar, potrivit proiectului de rectificare bugetară, punctul de pensie va crește cu 14% din septembrie, ceea ce înseamnă că va ajunge de la 1.265 lei la 1.442 lei, adică o creștere cu 177 de lei.

Ministrul Finanțelor, Florin Cîțu, a declarat că această creștere a pensiilor necesită un efort financiar de 4 miliarde de lei.