Ministrul Muncii, Violeta Alexandru: PSD este odihnit, n-are ce face, se gândeşte cum ar putea să creeze panică, pentru că din această panică vrea să arate cum vine să salveze România şi nu este cazul

Violeta Alexandru, ministrul Muncii, a declarat că Partidul Social Democrat este „odihnit” şi „minte cum respiră”, aceasta considerând că PSD urmăreşte să creeze panică în rândul populaţiei.

Oficialul a fost întrebată, luni seară, la Realitatea PLUS, conform News.ro, de ce PSD continuă să susţină că Guvernul va majora TVA şi taxele anul viitor şi a afirmat: „PSD este odihnit, n-are ce face, se gândeşte cum ar putea să creeze panică, pentru că din această panică vrea să arate cum vine să salveze România şi nu este cazul”.

Aceasta consideră că Partidul Social Democrat nu face decât „să alimenteze frică, să creeze panică faţă de ceea ce va să fie, fără să fie capabili să ofere soluţii, promiţând fără nicio bază reală şi inducând ideea că va fi un haos după guvernarea PNL, ceea ce nu este adevărat”.

„Am gestionat cel mai greu an de după Revoluţie şi am gestionat cu responsabilitate. Nu ne oprea nimeni să promitem şi totuşi am gestionat cu responsabilitate”, a spus Violeta Alexandru, menționând că PSD „minte cum respiră”.

Florin Cîțu: Soluția liberală înseamnă taxe mici și puține, pe care le plătește toată lumea. Mă miră tupeul PSD-iștilor

Amintim că ministrul Finanțelor a vorbit, luni seară, în direct pe B1 TV, despre situația economică a țării și a reiterat că guvernul PNL a eliminat taxe și nu le va majora pe cele existente. Florin Cîțu s-a arătat mirat de „acest tupeu al PSD-iștilor”, pe care îi acuză că, după ce ani de zile au crescut taxele” și au modificat de sute de ori Codul fiscal, „vin și spun că astăzi au soluții”.

Premierul Ludovic Orban a fost prezent luni în Parlament, unde a oferit explicații cu privire la elaborarea proiectelor privind Legea bugetului de stat și Legea bugetului asigurărilor sociale pentru anul 2021. Întrebat de Aneta Sângeorzan cum vede criticile aduse PNL de către PSD, ministrul Florin Cîțu a declarat: „Asta este retorica PSD de ani de zile și pe mine nu mă miră. Ce mă miră este acest tupeu al PSD-iștilor. După ce ani de zile au crescut taxele, au modificat de 500 de ori Codul fiscal în 2017 și 2018, vin și spun că astăzi au soluții. Din primul moment, am eliminat taxe în România – ați menționat două, supraacciza la carburant și suprataxarea contractelor part time. Aș vrea să revin aici, contractele part time, ce se întâmpla acolo, oamenii erau impozitați pentru venituri pe care nu le aveau, dădeau bani din buzunar. Am scos această supraimpozitare. Mai mult, am eliminat TVA defalcat, care a distrus companii în România, le-a băgat în faliment. Am eliminat Ordonanța 114, în care se taxau toate sectoarele din economie. Toate aceste le-am eliminat la începutul anului și am reușit, fără aceste taxe, să avem venituri mai mari la buget. Am rambursat TVA în timpul anului, cu 3 miliarde mai mult decât au rambursat ei, și avem și venituri din TVA în luna octombrie față de octombrie anul trecut mai mari cu 9,9%, aproape 10%, deci lucrurile, chiar într-o situație dificilă, le-am administrat foarte bine”.