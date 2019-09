Ministrul Mediului de Afaceri, Comerţului şi Antreprenoriatului, Ştefan Radu Oprea, a vorbit în exclusivitate pentru B1.ro despre importanța relațiilor economice dintre România și China, precizând faptul că parteneriatul public-privat a trezit un mare interes pentru companiile chineze.

“Parteneriatul public-privat a trezit un mare interes din partea firmelor chineze. De asemenea, au fost investitori care încearcă să dezvolte noi oportunități și să descopere România. Am fost de curând la Baia Mare acolo unde investitori români, vizionari au îndrăznit să creadă că putem asambla din nou o basculantă în România, motorizarea este chinezească și asta creează oportunități de colaborare între firmele din China și cele românești. De asemenea, ceea ce fac mereu în calitate de ministru al Comerțului este de a încuraja prezența românească pe piața chinezească” a declarat ministrul Ştefan Radu Oprea, în contextul recepției organizată cu ocazia Zilei Republicii Populare Chineze la Ambasada Chinei în România.

Ministrul Comerțului a oferit detalii despre semnarea memorandumului de înțelegere privind deschiderea unui grup de lucru care să înlăture barierele în calea comerțului, aspect negociat la Beijing în anul 2018.

“Anul trecut cu ocazia comisiei mixte pe care am avut-o la Beijing am reușit să negociem deschiderea unui grup de lucru care să înlăture barierele în calea comerțului. Ulterior în formatul 17+1 astăzi am și semnat în Croația acest memorandum de înțelegere. Deja prima ședința a acestui grup de lucru a avut loc tocmai pentru a fi prezenți pe piața chineză. Deja anul trecut a avut primul târg de import al Chinei, anul acesta va fi prezentă la a doua ediție cu firme care doresc să exporte pe piața chinezească. Cred că este o piață care a început să se deschidă. Este o piața care a început să cunoască foarte mult vinul și au apărut numeroase oportunități de a vinde pe această piața și nu numai”, a mai declarat ministrul Comerțului.

Întrebat dacă investotorii chinezi mai sunt interesați de obiective starategice pentru România precum domeniul energiei nucleare sau cel al transporturilor, ministrul Comerțului a confirmat acest interes.

“Există un interes din partea investitorilor privind aceste obiective strategice. O dovedește autostrada București-Brașov, unul dintre investitorii care s-a prezentat și a fost selectat era o asociere între o companie chinezească și o companie turcească ceea ce arată că există acest interes din partea investitorilor din China”, a precizat ministrul Ștefan Radu Oprea.

În ceea ce privește interesul instituțiilor bancare chineze de a investi în țara noastră, ministrul Ștefan Radu Oprea a confirmat faptul că au fost vizite ale reprezentanților marilor bănci chinezești în România, însă nu a dorit să ofere detalii.

“Aceasta este o temă unde cred că ar putea să vă răspundă foarte bine domnul Isărescu. Au fost câteva vizite ale băncilor chinezești în România, dar cu certitudine detaliile le veți primi de acolo (de la BNR, n.r.).”, a subliniat ministrul Comerțului.