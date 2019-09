Sorina Pintea, ministrul Sănătății, a comparat duminică, în direct pe B1TV, Agenția Națională de Transplant cu o „castă, unde nimeni nu poate să pătrudă”, fapt ce a condus la o „neîncredere în transplant”.



„Au fost mai multe nereguli la ANT, tocmai datorită faptului că tot ce s-a întâmplat acolo nu era transparent absolut deloc. Deci părea o castă, unde nimeni nu poate să pătrundă. Bineînțeles, acest lucru a dus și la neîncredere în transplant”, a comentat Sorina Pintea referitor la rezultatele investigației desfășurate de Corpul de Control din Ministerul Sănătății la ANT, în emisiunea „Controverse” moderată de Andrei Bădin.



Întrebată de ce vedea ANT drept „o castă”, precum și dacă instituția putea fi asemănată cu „o mafie”, Sorina Pintea a răspuns: „Nu, așa părea. Așa părea din afară. Eu nu pot să spun dacă era o mafie sau nu era. Așa părea datorită netransparenței. Ceea ce a scos în evidență raportul sau rapoartele, pentru că au fost trei controale în ultimii doi ani de zile la ANT, este tocmai acest lucru. Neexistând proceduri aprobate, neexistând protocoale, neexistând niște reguli foarte clare, toate acestea au dus la ceva, știu eu, adică nu avem încredere, pentru că nu știm ce se întâmplă acolo. Și eu aș fi gândit la fel”.



Ulterior, ministrul Sănătății și-a nuanțat poziția, explicând că acest lucru nu înseamnă că la ANT nu exista nicio „regulă”. În orice caz, suspiciunile Ministerului Sănătății, spune demnitarul, au început odată cu semnele de întrebare ridicate de sistemul informatic.



„Este nevoie de un sistem informatic foarte clar, pe care noi îl vom face acum, cu bani de la UE. Am câștigat 15,6 milioane de euro, pentru a putea implementa acești bani în cadrul Agenției, implementarea constând în acest registru informatic integrat, în proceduri, în reguli, într-un calcul al costurilor reale a activității de transplant, pentru fiecare organ în parte”, a adăugat Pintea.



Ministrul a subliniat că trasabilitatea organului reprezintă cel mai important atu al unui sistem informatic performant.



„Din punctul meu de vedere, ceea ce s-a întâmplat acolo a fost de un amatorism greu de explicat”, a mai declarat Sorina Pintea, referitor la situația descoperită la ANT.

