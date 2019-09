Ministrul Sănătății, anunț de interes pentru români, în direct pe B1TV: Care este situația vaccinului gripal și câte doze vor fi distribuite în țară (VIDEO)

Sorina Pintea, ministrul Sănătății, a anunțat duminică, în direct pe B1TV, că alte 450.000 de doze de vaccin gripal vor ajunge în teritoriu în luna octombrie, ca parte dintr-un program al Ministerului Săntății, prin care se distrbuie un total de 1,5 milioane de doze în anul 2019, față de doar 1,3 milioane în anul precedent.



„De anul trecut eu nu cred că au fost probleme legate de programul naţional de vaccinare al Ministerului Sănătăţii. Noi am achiziţionat anul acesta 1.500.000 de doze, faţă de 1.300.000 anul trecut, de vaccin gripal pe care am încpeut să le distribuim în teritoriu. Până în 20 septembrie au ajuns în teritoriu aproximativ 50.000 de doze, iar în luna octombrie, începând cu 10 octombrie, vor ajunge şi celelalte: 450.000 în luna octombrie, în luna noimebrie, la început, încă 500.000 de doze”, a afirmat Sorina Pintea, ministrul Sănătății, în emisiunea „Controverse” moderată de Andrei Bădin.



Demnitarul a explicat că vaccinurile sunt destinate „grupei de risc” din rândul populației, și anume bolnavilor, personalului sanitar și persoanelor cu vârste de peste 65 de ani.

