Ministrul Sănătății, despre organizarea alegerilor locale: „Pot fi pe 27 septembrie cu respectarea unor reguli”

Ministrul Sănății consideră că alegerile locale pot fi organizate pe 27 septembrie, doar că va trebui să fie respectate anumite reguli. Anunțul a fost făcut în contextul numărului mare de infectări cu care se confruntă țara noastră în ultima perioadă.

„Pot fi cu respectarea unor reguli, ceea ce cerem încă de când am început primele relaxări, de pe 15 mai. Fără aglomeraţie, cu mască, dezinfectant în secţie (de vot - n.r.). Opţiunea specialistului se aşază pe evoluţia din acel moment. Noi putem gestiona şi într-o singură zi (desfăşurarea alegerilor - n.r.) dacă se respectă regulile de distanţare, dacă avem o foarte bună organizare în secţie şi să gestionăm şi acel moment, a celor aflaţi în izolare sau în carantină, unde trebuie să existe o urnă mobilă", a afirmat Tătaru la Digi 24.

Totodată, ministrul Sănătății a adăugat că pandemia a fost gestionată bine "atâta timp cât nu a existat factorul politic".

"Suntem într-un moment medical, haideţi să nu facem politică. Cred că oamenii au putut vedea că atâta timp cât nu a existat acest factor politic, cât am decis şi am gestionat această pandemie, am gestionat-o bine. Sfârşitul lunii mai şi prima săptămână din iunie, ajunsesem să avem 120 de cazuri noi de la o zi la alta, astăzi suntem la 1.151, aproape 1.200 de cazuri, în contextul în care au urmat nişte momente în care neîncrederea, bagatelizarea a tot ce a însemnat acea perioadă, instigarea la nerespectarea unor reguli, nerecunoaşterea unei pandemii sau un vid legislativ de aproape trei săptămâni au dus la momentul în care ne aflăm", a mai spus Nelu Tătaru.

România, în a șaptea zi consecutivă cu peste 1.000 de cazuri noi

România a înregistrat a șaptea zi consecutivă cu peste 1.000 de cazuri noi în România și 33 de decese în 24 de ore. La terapie intensivă sunt internați 357 de pacienți. Grupul de Comunicare Strategică a anunțat că, până marți - ora 13, au fost confirmate la nivel național 47.053 de cazuri de infecție cu coronavirus - la un număr total de 1.131.699 de teste pentru SARS-CoV-2 prelucrate - dintre care 1.151 reprezintă îmbolnăviri nou depistate, la 21.135 de teste. Din numărul total de persoane diagnosticate cu COVID-19, 26.128 de pacienți au fost declarați vindecați și 3.716 de pacienți asimptomatici au fost externați la 10 zile după depistare, 2239 au decedat, dintre care 33 în ultimele 24 de ore, iar alte 357 sunt internate în secțiile de terapie intensivă din țară.

Mai multe formațiuni politice cer amânarea alegerilor locale. Printre acestea și Partidul Ecologist Român, care a propus această măsură, pentru „ca să nu mai reprezinte principalul subiect de discuție” astfel încât toate forțele, și cele guvernamentale, și parlamentare, să se îndrepte spre gestionarea pandemiei de coronavirus, a subliniat Marius Necula, prim-vicepreședintele formațiunii, care a făcut un apel la testare masivă pentru COVID-19 și sporea numărului de spitale suport pentru astfel de cazuri.