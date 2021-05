Ministrul Sănătății, Ioana Mihăilă, a declarat joi că a trimis solicitări către managerii tuturor spitalelor care tratează pacienți COVID, pentru a afla care este intenția lor, dar și nevoia de asistență din partea DSP-urilor pentru a se conforma cât mai rapid la nevoia de a accepta pacienți non-covid:

“Prin Ordinul ministrului Sănătății, publicat în urmă cu câteva luni, noi am oferit cadrul legal, pentru spitalele care internează și tratează pacienți COVID pentru a le asigura acestora flexibilitatea de a-și adapta circuitele și numărul de paturi cu numărul de pacienți care i se adresează.

În această săptămână am trimis de la nivelul direcției de asistență medicală solicitări către managerii tuturor spitalelor care tratează pacienți COVID, pentru a afla care este intenția lor, dar și nevoia de asistență din partea DSP-urilor pentru a se conforma cât mai rapidă la nevoia de a accepta pacienți non-covid”.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.