Ministrul Sănătății, Ioana Mihăilă, a anunțat joi cine a făcut parte din Comisia care s-a ocupat de rezultatele verificărilor privind raportarea deceselor de coronavirus.

“Din comisie, așa cum a fost, constituită prin ordin al ministrului, au făcut parte repreentanți ai INSP, reprezentanți ai Departamentului pentru Situații de Urgență și reprezentanți ai Inspectoratului pentru Situații de Urgență și au beneficiat de asistența tehnică ai reprezentanților STS-ului”, a spus Ioana Mihăilă.

În legătură cu celelalte raportări, aceasta a precizat că raportarea testelor este obligatorie de către toate unitățile sanitare care furnizează și care realizează astfel de teste:

“Corona Forms este baza de date care înregistrează numărul de teste, tipul testului și faptul dacă acest test este pozitiv sau negativ, calculând astfel incidența. Raportarea testelor este obligatorie de către toate unitățile sanitare care furnizează și care realizează astfel de teste iar de când am venit la Ministerul Sănătății, ne-am asigurat că punem la dispoziția unităților sanitare facilități prin care să facem această raportare cât mai ușoară”, a spus Ioana Mihăilă.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.