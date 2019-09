Ministrul Sănătății și ministrul Muncii, primele măsuri după știrea cu pacienții ținuți în cuști. Pintea: Aștept un raport, iar luni mă duc acolo / Budăi: Am format o echipă de inspecție (VIDEO)

Sorina Pintea, ministrul Sănătății, a anunțat că va merge luni la spitalul din Sighetu Marmației, unde presa a descoperit că oameni cu dizabilități psihice erau închiși în cuști, în timp ce Marius Budăi, ministrul Muncii, a precizat și el că a format deja o echipă care să inspecteze situația de acolo.



„Știu cazul. Este de competența tuturor. Până la urmă vorbim despre niște pacienți cu afecțiuni psihice și cu toții trebuie să fim interesați de acest caz. În cursul zilei de ieri, inspectorii Direcției de Sănătate Publică s-au deplasat la Sighetu Marmației. Aștept un raport, pentru că orice pacient, chiar dacă este internat într-un centru care nu este în subordinea Ministerului, are dreptul la niște condiții stabilite prin lege.



Dorim să vedem dacă acele condiții s-au respectat, inclusiv dacă mutarea temporară s-a făcut cu acordul DSP. De altfel, eu aveam programată o vizită la spitalul din Sighetu Marmației în cursul zilei de luni și voi ajunge acolo, în zonă”, a afirmat Sorina Pintea, în direct pe B1 TV, în cadrul emisiunii moderate de Laurențiu Botin.



Așadar, ministrul Budăi a făcut și el o serie de precizări cu privire la acest caz. Demnitarul a explicat că a format o echipă de inspecție, precum și că așteaptă primele concluzii.



„Legisație există. Există constituirea de comisii de disciplină, există măsuri administrative, dar eu nu cred că în mod neapărat, în primă fază, asta ne interesează. Ne interesează să vedem ce se întâmplă cu acei pacienți, cu acei oameni care sunt acolo internați. De ieri de când am luat la cunoștință de acest caz, am format o echipă din cadrul Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție Socială de la Maramureș. Așteptăm primele concluzii și, dacă va fi cazul, voi trimite și echipa națională”, a afirmat Marius Budăi, în direct pe B1TV.



Întrebat de ce este nevoie ca presa să scoată la iveală astfel de cazuri, când poate că Ministerul ar trebui să desfășoare controale, Marius Budăi a răspuns: „Controalele sunt periodice, nu numai atunci când apar în presă. Eu v-am spus ce reacții am avut, acum aștept concluziile”.



Declarațiile celor doi miniștri vin în contextul în care oameni Centrul de Resurse Juridice și Tonal reclama că oameni cu dizabilități au fost închiși în cuști, ca urmare a situațiilor deosebit de grave pe care le-a identificat. (Detalii AICI)

