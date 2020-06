Ministrul Sănătății, Nelu Tătaru, despre numărul mare de cazuri de îmbolnăvire cu Covid: ''Nu ne îngrijorează, ne îndeamnă la precauție. Sunt mai multe tulpini în circulație. Ne adaptăm la evoluția virusului" (VIDEO)

Ministerul Sănătății, Nelu Tătaru, a declarat, joi, despre numărul mare de cazuri de îmbolnăvire cu SARS-CoV-2, că nu este cazul să ne îngrijorăm, dar trebuie să fim extrem de precauți. Ministrul a mai spus că virusul nu este stabil și că sunt mai multe tulpini în circulație. Amintim în acest context de cei trei pacienți de la Sibiu care s-au reinfectat cu noul coronavirus.

“Nu ne îngrijorează, ne îndeamnă în continuare la precauție. Dar precauție nu poate avea doar sistemul medical sau corpul medical, trebuie să o aibă și populația civilă. Noi pregătim pentru 1 iulie un alt set de măsuri de relaxare. Eu sper ca evoluția să ne permită acest lucru. Dacă vor fi niște restricții, vor fi strict punctuale și locale”,a spus ministrul Nelu Tătaru.

Acesta a mai precizat că suntem într-un context în care nu avem un virus stabil.

“Sunt mai multe tulpini în circulație. Avem mai multe fenotipuri, în mai multe țări. Noi ne adaptăm la evoluție, la simptomatologie și tratăm ca atare”, a explicat Tătaru.

Întrebat dacă virulența SARS-CoV-2 e aceeași ca la început, Nelu Tătaru a spus că ‘în acest moment, nu’, amintind totuși că la nivelul țării sunt peste 180 de cazuri la terapie intensivă din cauza Covid-19.

