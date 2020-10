Ministrul Sănătății, Nelu Tătaru, despre o posibilă revenire la starea de urgență: 'Se impune respectarea acestor reguli pentru a limita această creştere progresivă' (VIDEO)

Ministrul Sănătăţii, Nelu Tătaru, a reiterat, vineri, într-o conferință de presă, că este imperios necesar să fie respectate regulile de igienă, pentru a face față celui de-al doilea val al epidemiei de coronavirus. Declarația ministrului vine în ziua în care România a înregistrat un nou record negativ de îmbolnăviri cu SARS-CoV-2, mai exact 2.343 cazuri depistate în 24 de ore.

Întrebat dacă se împune revenirea la starea de urgență, Nelu Tătaru a precizat că nu, dar ‘se impune respectarea regulilor’.

"Starea de urgenţă, în acest moment, nu se impune. Se impune respectarea acestor reguli pentru a limita această creştere progresivă, deocamdată, pe care o avem pe numărul de cazuri noi. Nu putem limita această creştere decât respectând regulile, scăzând transmiterea în comunitate şi, efectiv, şi numărul de cazuri de la o zi alta", a spus Nelu Tătaru.

