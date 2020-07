Ministrul Sănătății, Nelu Tătaru, după ce PSD a anunțat că nu va vota legea carantinei: Un fals motiv. Este vorba de sănătatea poporului român, nu de un moment politic în care trebuie să punctăm

Anunțul lui Marcel Ciolacu potrivit căruia legea carantinei și izolării este ”o lege proastă” și nu va fi votată de Senat până când premierul Ludovic Orban și ministrul Sănătății, Nelu Tătaru, nu se vor prezenta în Parlament ”să lămurească toate aspectele în discuție” a creat vâlvă pe scena politică. Guvernul a transmis că Premierul Ludovic Orban și membrii Cabinetului nu au fost invitați să participe la dezbaterile asupra legii care privește carantina și izolarea. De asemenea, ministrul Sănătății, Nelu Tătaru, a declarat, luni, că anunţul social-democraţilor reprezintă un "fals motiv", precizând că explicaţii asupra proiectului au fost date în repetate rânduri.

Nelu Tătaru: Motivul PSD de a nju vota legea carantinei este fals

"Cred că este un fals motiv. Noi am fost de fiecare dată de câte ori am fost invitaţi. Cel puţin am avut Ora ministrului, moţiune simplă, am dat explicaţii. Faptul că astăzi şi ieri şi acum două zile a fost prezent secretarul de stat Raed Arafat de la Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă, din punct de vedere medical şi legislativ, cred că Parlamentul, prin Comisiile de specialitate, poate amenda această lege şi aduce la acel nivel legislativ care să nu confere unui pacient lipsirea de libertate. Noi (...) am avut principii simple. Camera Deputaţilor a avut peste 800 de amendamente. A trecut la Senat şi aici s-a blocat. Cred că totuşi şi Camera şi Senatul ar trebui să ia nişte decizii, pentru că este vorba de sănătatea poporului român, nu de un moment politic în care trebuie să punctăm", a afirmat Tătaru, aflat într-o vizităd e lucru la Ploiești, potrivit Agerpres.

Marcel Ciolacu: Legea carantinei și izolării nu va fi votată în Senat









Liderul interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat luni, că legea carantinei și izolării este ”o lege proastă” și nu va fi votată de Senat până când premierul Ludovic Orban și ministrul Sănătății, Nelu Tătaru, nu se vor prezenta în Parlament ”să lămurească toate aspectele în discuție”.

“Legea, cum a fost înaintată de Guvern către Parlament, nu a avut avizul Ministerului Justiției. Nu se va vota legea în Senat până când prim-ministrul și ministrul Sănătății nu vor veni în Parlament să lămurească toate aspectele în discuție, în acest moment.

Eu am o dezamăgire personală față de președintele Klaus Iohannis. M-aș fi așteptat, ținând cont de importanța acestei legi, să cheme toate forțele politice din Parlament la o dezbatere”, a declarat Marcel Ciolacu.

Guvern: Nu am fost invitați la dezbaterile din Parlament













De cealaltă parte, reprezentanții Guvernului susțin că nici premierul Ludovic Orban și nici alți membri ai Guvernului nu au fost invitați să participe la dezbaterile din Parlament pe tema legii carantinei și izolării.

”Având în vedere afirmațiile false făcute în spațiul public, precizăm faptul că nu a fost înaintată premierului Ludovic Orban, și nici miniștrilor din Cabinet, invitația de a participa la dezbaterile din Parlament pe marginea legii care privește carantina și izolarea.

Menționăm faptul că atât premierul, cât și miniștrii Sănătății și Justiției, au disponibilitatea de a participa la lucrările Parlamentului ori de câte ori sunt invitați sau solicitați în mod oficial”, se arată în mesajul Guvernului.