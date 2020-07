Ministrul Sănătății, Nelu Tătaru: În ultimele 24 de ore s-au externat 622 de pacienți cu COVID-19, în urma deciziei CCR. Alți 31.300 au ieșit din carantină și izolare

Decizia Curții Constituționale potrivit căreia pacienții depistați pozitiv cu COVID-19, dar care nu au simptome nu mai pot fi ținuți în spital fară acordul lor pentru că li s-ar încălca drepturi fundamentale este aspru criticată de reprezentanții corpului medical. Ministrul Sănătății, Nelu Tătaru, a declarat, mierci, zi în care au fost înregistrate alte 555 de cazuri de Covid-19 în România, că Peste 600 de pacienți cu coronavirus s-au externat în ultimele 24 de ore, iar alte aproximativ 31.300 de persoane au ieșit din carantină și izolare, după decizia CCR.

Peste 600 de pacienți cu COVID-19 s-au externat după decizia CCR

"S-au externat 622 de pacienți în ultimele 24 de ore. După decizia CCR, deci miercuri a fost motivarea, peste 30.000 de persoane au ieșit din izolare și peste 1.300 nu mai sunt în carantină. Sunt pacienți pozitivi la COVID plecați din spitale în ultimele 4-5 zile", a afirmat ministrul Sănătății, la Digi 24.

Potrivit acestuia, izolarea, carantina și internarea pacienților asimptomatici, măsuri devenite neconstituționale prin decizia CCR, erau pârghiile prin care autoritățile puteau opri răspândirea comunitară a virusului SARS-CoV-2.

Nelu Tătaru: Nu suntem în stadiul de revenire la starea de urgență

Totodată, ministrul Sănătății, Nelu Tătaru, afirmă că în pofida numărului record de noi cazuri de coronavirus înregistrat astăzi, nu suntem în stadiul în care să fie necesară instituirea stării de urgență.

"Vom avea o creștere a numărului de îmbolnăviri, dar nu exponențială, alternând de la o zi la alta. Nu cred ca va fi o creștere exagerată", a adăugat Tătaru.

Klaus Iohannis, prima reacție după numărul record de cazuri de COVID-19

Președintele Klaus Iohannis a avut, miercuri, o primă reacție după numărul record de cazuri de COVID-19. Șeful statului a transmis că răspunderea este partajată între autorități și cetățeni și a solicitat Parlamentului să ia în dezbatere în regim de urgență legea care clarifică carantina și izolarea.

”Astăzi este o zi tristă, avem un număr record de persoane găsite pozitive cu noul coronavirus, peste 550. În acest context, trebuie să fac câteva remarci. Dragi români, suntem deja din martie, în plină epidemie și pot să spun că până acum câteva săptămâni, lucrurile au mers destul de bine. Am trecut prin starea de urgență în care am luat măsuri dure și am reușit să ținem evoluția sub control. Este a doua lună în care avem staraa de alertă și lucrurile nu au evoluat așa cum ne dorim cu toții.

Răspunderea în acest moment este partajată între autorități și cetățeni.

A fost o perioadă foarte dificilă și ar fi foarte păcat să dăm cu piciorul la rezultatele pe care le-am obținut până acum. Măsurile sunt foarte simple: masca, distanța și spălatul pe mâini.

Solicit Parlamentului să ia în dezbatere în regim de urgență legea care clarifică carantina și izolarea. Nu este momentul să disperăm, dar nu este momentul nici să lăsăm garda jos”, a spus Klaus Iohannis.

555 de cazuri noi de COVID-19 confirmate în 24 de ore

Grupul de Comunicare Strategică a anunțat, miercuri, că 30.175 de persoane au fost diagnosticate cu COVID-19 la nivel național, dintre care 555 reprezintă cazuri noi de îmbolnăvire, la un număr total de 796.484 de teste pentru SARS-CoV-2 prelucrate. Potrivit celui mai recent bilnț prezentat de autorități, din numărul total de pacienți confirmați cu infecție cu coronavirus, 22.284 au fost externate, dintre care 20.799 de vindecați și 1.485 de asimptomatici, 1.817 au murit, iar alți 237 sunt internați în secțiile de terapie intensivă din țară.