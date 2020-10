Nelu Tătaru, ministrul Sănătății, a făcut o nouă serie de precizări despre răspunsul autorităților române la criza sanitară COVID-19. În acest context, demnitarul a vorbit, printre altele, despre situația secțiilor de Terapie Intensivă, dar și despre restricțiile propuse pentru Capitală. Grupul de Comunicare Strategică a anunțat, marți, 2.121 de cazuri noi de COVID-19 depistate la nivel național.

