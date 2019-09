Sorina Pintea, ministrul Sănătății, a subliniat duminică, în direct pe B1TV, că exportul paralel nu a fost suspedat încă, fiind vorba doar despre un proiect în dezbatere publică, dar a explicat că, în urma analizelor, acesta ar fi principala cauză a discontinuității medicamentelor.



„Am început să facem anumite analize, având în vedere solicitările pe care le-am primit de la pacienți și reclamațiile pe care le-au făcut vizavi de lipsa anumitor medicamente, chiar dacă ele apăreau în acel sistem. Apăreau ca și stocuri, dar ele nu se găseau la pacienți. Atunci am început să facem niște analize. În primul rând, am cerut directorilor de Sănătate Publică din țară să facă o situație, cerând de la spitale date cu necesarul de medicamente - anumite medicamente, oncologice și imunosupresoare, un număr de 66 de DCI - până la sfârșitul anului.



Am primit această situație, pentru un număr de 73 de DCI, anumite DCI fiind adăugate în plus de spitale, și am constatat că, în următoarele trei luni de zile, la anumite produse, dacă nu luăm măsuri, vom avea discontinuități. Un număr de 65 de DCI. Am început să facem aceste analize. De ce dispar, de ce există discontinuitate. Prima cauză, la marea majoritate dintre ele, a fost exportul, acest export paralel”, a afirmat ministrul Sănătății, în emisiunea „Controverse” moderată de Andrei Bădin.



Sorina Pintea recunoaște că anumite decizii pot fi considerate „controversate”, dar a explicat că pentru ea „primează interesul pacientului, nu interesele comerciale”.



„În primul rând, acel Ordin de ministru, care ar presupune suspendarea exportului pe o perioadă de șase luni de zile, este în transparență decizională. Tocmai de aceea a fost postată în transparență, pentru că, cu siguranță, vor fi dezbateri. Mai facem încă analize vizavi de numărul de denumiri comune internaționale (DCI) pe care trebuie să le restricționăm, dar vreau să vă spun că aceste controverse pe mine nu mă impresionează, nici nu mă deranjează.



Sunt ministru al Sănătății, trebuie să iau anumite decizii, unele poate controversate, dar pentru mine primează interesul pacientului, nu interesele comerciale. Eu nu discut despre profitul acestor companii, atâta vreme cât nu afectează pacientul român”, a adăugat Sorina Pintea, ministrul Sănătății.

