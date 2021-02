Ministrul Sănătății, Vlad Voiculescu, spune că nimeni din Guvern nu i-a cerut demisia: Cu domnul Cîţu am o relaţie cât se poate de bună, la fel de bună precum cea cu domnul ministru Cîmpeanu (VIDEO)

Ministrul Sănătăţii, Vlad Voiculescu, susține că nu i s-a cerut demisia din Guvern. Zvonuri, aşa cum le numeşte ministrul Sănătăţii, care au apărut după ce Voiculescu a avut câteva declaraţii contradictorii privind strategia de vaccinare şi s-ar fi certat şi cu ministrul Educaţiei pe tema deschiderii şcolilor.

"Nu se pune problema. Nici nu a fost vreodată în discuţie ca cineva din Guvern să îmi ceară demisia. Cu domnul Cîţu am o relaţie cât se poate de bună, la fel de bună precum cea cu domnul ministru Cîmpeanu. Sunt pur şi simplu intoxicări de presă. Ideea că un ministru s-ar certa cu alt ministru, respectiv un ministru s-ar certa cu premierul, sunt pur şi simplu intoxicări de presă. Ideea aceasta că o discuţie pe un punct anume în care fiecare vine cu propriile îngrijorări legitime, cu propria viziune asupra unui aspect sau altuia care impactează viaţa publică, educaţia, sănătatea, discuţiile sunt absolut necesare, într-un cadru cât se poate de formal, de politicos. Asta este tot, dar, repet, nu a existat niciodată niciun fel de conflict sau ceva care să semene măcar a ceartă între oricare doi miniştri, respectiv între un ministru şi premierul ţării”, a declarat Vlad Voiculescu, vineri, în conferința de presă comună cu ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu, pe tema redeschiderii școlilor.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.