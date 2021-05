Ministrul Sportului, pe B1 TV, despre strategia prin care vrea să readucă România în Top 10 mondial până în 2032. Eduard Novak: Copiii, în școli, o să facă sport zilnic. O să stimulăm cluburile să aloce 30% din bugete pe tineri (VIDEO)

Eduard Novak, ministrul Tineretului și Sportului, a fost invitatul lui Tudor Mușat la „Actualitatea”, miercuri, pe B1 TV, unde a vorbit despre noua Strategie a sportului, care este în curs de elaborare într-o comisie interministerială și care are trei mari obiective: revenirea sportului românesc în Top 10 mondial, până în 2032; creșterea ponderii de populație care face sport de la 5%, cât este în prezent, la 30%, tot până în 2032; copiii să facă sport în fiecare zi.

