Ministrul Stelian Ion: "Sfârșitul lunii martie este un termen rezonabil în care poate fi desființată Secția Specială" / "Au fost magistrați membri ai CSM chemați la audieri, practici pe care promotorii instituirii SIIJ le-au criticat cu privire la DNA"

Minsitrul Justiției, Stelian Ion, a declarat marți seara pentru B1 TV că, potrivit propriei evaluări Secția Specială ar putea fii desființată până la sfârșitul lunii martie.

“După evaluarea mea, sfârșitul lunii martie este un termen rezonabil în care poate fi desființată secția. Este doar un prim pas asupra căruia așteaptă răspun și GRECO și Comisia Europeană”, a declarat Stelian Ion, în emisiunea moderată de Tudor Mușat.

Ministrul Stelian Ion a explicat cum vor fi anchetați în continuare magistrații care încalcă legea:

“Este foarte important ca pentru fiecare categorie în parte de infracțiuni să ancheteze procurori specializați. Este un principiu care trebuie respectat. Infracțiunile de corupție, vor fi anchetate de DNA, infracțiunile care țin de crimă organizată, vor fi anchetate de DIICOT, celelalte infracțiuni de Parchetul General, după competența dată de lege. Asta este un lucru poitiv. Este una diontre urgențe, nu singura”, a mai precizat Stelian Ion.

Acesta a subliniat că Legea care prevede desființarea SIIJ ar putea trece în Parlament în două luni, în timpul sesiunii parlamentare:

“Există un proiect, au fost mai multe, unele respinsă. În momentul în care am preluat portofoliul acestui minister exista un proiect asupra căruia am avut o chestiune de obiectat. În cadrul acelui proiect se regăseau niște articole care confereau super imunități pentru magistrați și nu suntem de acord nici cu această idee. Nu trebuie să cădem în cealaltă extremă. Printr-o procedură de urgență în Parlament, în maxim două luni de zile, în care Parlamentul este în sesiune, se poate adopta o asemenea lege, astfel încât dosarele să poată fi repartizate în termen scurt către unitățile de parchet competente și magistrații care încalcă legea să fie anchetați, trimiși în judecată, dar cei care nu încalcă legea să nu fie supuși acestei presiuni.

Au fost magistrați membri ai CSM care au fot chemați la audieri, niște practici pe care promotorii instituirii acestei secții le-au criticat cu privire la DNA.

Lucrurile în privința DNA-ului erau bune,a fost o activitate bună, erau perfectibile, s-au făcut și greșeli acolo, dar greșelile care au fost use sub lupă au fost făcute la puterea a 10-a de către Secția pecială”, a mai precizat Stelian Ion.

