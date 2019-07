Răzvan Cuc, ministrul Transporturilor, a anunțat că Lotul 1 al Autostrăzii Sebeș-Turda va fi dat în folosință până la sfârșitul anului, urmând ca pe loturile 3 și 4 ale aceluiași drum să se circule în cel mult două săptămâni, potrivit economica.net.

„Stadiul lucrărilor pe lotul 1, al autostrăzii Sebeș – Turda este de peste 70%. În cursul zilei se lucra la turnarea covorului asfaltic pe o porțiune de drum", a declarat Ministrul Răzvan Cuc.

Demnitarul a fost, alături de directorul general al CNAIR, pe șantierele Autostrăzii Sebeș-Turda Loturile 1 și 2, respectiv 3 și 4, pentru a verifica evoluția lucrărilor. Răzvan Cuc a afirmat că lucrările la lotul 2 al Autostrăzii Sebeș – Turda sunt în graficul stabilit de către constructor, iar dacă vor fi mobilizați mai mulți muncitori și mai multe utilaje, este posibil ca termenul final asumat de către antreprenor să fie respectat.