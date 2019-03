Ministrul Transporturilor, mesaj HALUCINANT pentru protestatarii #şîeu: 'Autostrada Moldovei intră în linie dreaptă. Noi facem autostrăzi, nu avem timp să stăm' (FOTO)

Ministrul Transporturilor, Răzvan Cuc, le-a dat o ‘replică PSD-istă’ protestatarilor #șîeu vreau Autostradă, inspirată din discursul șefului său de partid Liviu Dragnea.

"Autostrada Moldova tocmai a început, nu avem timp să stăm. Vom fi prezenți, avem construrctori prezenți care vor face autostrăzi",a declarat Cuc la Bacău.

Doar că autostrada despre care vorbeste ministrul Transporturilor este, de fapt, centura ocolitoare a Bacăului.

Acest lcuru este confirmat chiar și de inițiatorul Legii Autostrăzii Unirii, deputatul PMP Petru Movilă. (Detalii AICI)

Vineri a avut loc un protest în care mai mult angajați din privat și de la stat au întrerupt 15 minute activitatea, la ora 15.00.

Protestul a fost inițiat de omul de afaceri sucevean Ștefan Mandachi, care a construit primul și singurul metru de autostradă din Moldova.

În caz că vă întrebați cum arată harta Europei la capitolul autostrăzi, prezentăm mai jos o imagine de pe Google Maps, care nu mai are nevoie de alte comentarii.

Cuc a revenit și pe Facebook cu un mesaj, în care sfidează total românii.

"Autostrada Moldovei intră în linie dreaptă", spune Răzvan Cuc.

"Sunt pe șantierul unei porțiuni din viitoarea autostradă ce va face parte din coridorul IX Paneuropean.

Jumătate din această centură va fi la profil de autostradă.

Am ințeles mesajul românilor de astăzi. În calitate mea de ministru vă asigur că, la sfârșitul acestui an, vom da în folosiță toate sectoarele de autostradă estimate în acest an și pentru asta voi sta, dacă va fi nevoie, zi și noapte pe șantiere"