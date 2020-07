Ministrul Transporturilor, Lucian Bode, anunță alocarea a 2% din PIB pentru domeniului transporturilor: Toleranță zero față de încercările de a sabota implementarea proiectelor (VIDEO)

Ministrul Transporturilor, Lucian Bode, a susținut, miercuri, Planul investițional pentru dezvoltarea infrastructurii de transport pentru perioada 2020 – 2030. Bode a declarat că va manifesta toleranță zero față de încercările de a sabota implementarea unor proiecte complexe și de durată, precum cele de infrastructură. Mai mult, oficialul adaugă că alocarea a 2% din PIB / an pentru finanțarea domeniului transporturilor nu este suficientă și nu garantează implementarea acestor proiecte.

“Guvernul a prezentat la începutul lunii iulie viziunea de dezvoltare economică a României pentru următorii ani. Se pune un accent important pe investiții publice. La capitolul de infrastructură din acest plan, noi am venit cu un angajament ferm care vizează alocarea a 2% din PIB / an pentru finanțarea domeniului transporturilor. Afirm că nu va fi suficient acest procent. Faptul că vom avea 2%, față de 0,6% cât este acum, nu înseamnă că este garantată implementarea proiectelor”, a spus ministrul Transporturilor.

Potrivit ministrului Lucian Bode, oficialii din Transporturi vor avea de rezolvat probleme acumulate în timp.

“Am identificat un set minimal de șase măsuri care vor conduce la implimentarea accelerată și profesionistă a proiectelor de infrastructură: creșterea calității sudiilor de fezabilitate și a proiectelor tehnice, eficientizarea relației cu instituțiile și entitățile avizatoare, îmbunătățirea legislației privind achizițiile publice, introducerea unui sistem de judecată mai rapidă a contestațiilor, creșterea performanței beneficiarilor și a cooperării între autoritățile locale și cele naționale și o monitoriare profesionistă a implementării acestor proiecte”, a mai precizat Bode.Smiley iese în faţă şi spune ADEVĂRUL despre Andreea Esca!

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.