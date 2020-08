Ministrul Transporturilor, Lucian Bode, a declarat marți seară, în cadrul emisiunii „Talk B1”, că în acest moment, în România se lucrează la peste 250 de kilometri de autostradă, drum expres și variante ocolitoare, iar până la finalul anului se estimează că se va ajunge la 300 de kilometri în lucru. Bode a vorbit și despre Autostrada de Centură a Capitalei (A0), unde marți au fost începute, în mod oficial lucrările.

Ministrul Transporturilor: ”Astăzi, în România se lucrează la peste 250 de kilometri de autostrăzi și drumuri expres, variante ocolitoare”

„Astăzi, în România se lucrează la peste 250 de kilometri de autostrăzi și drumuri expres, variante ocolitoare. De asemenea, o etapă importantă, ireversibilă în procesul de construire a unui obiectiv de infrastructură este etapa în care semnezi contractul de proiectare și execuție. Noi, în acest an, am semnat proiecte care însumează aproximativ 300 de kilometri de autostrăzi, drum expres, variante ocolitoare. În momentul în care ai semnat contractul, știi că în 24 de luni sau 36 de luni ai obligația să recepționezi acel tronson. (...) Până la sfârșitul anului, noi credem că vom dat ordinul de începere pentru încă aproximativ 60 de kilometri. (...) În concluzie, noi vom lucra în acest an pe aproximativ 300 de kilometri de autostrăzi, drum expres, variante ocolitoare, iar parte din acestea vor fi date în trafic”, a explicat Lucian Bode.

În ceea ce privește șantierul Autostrăzii de Centură a Capitalei, inagurat marți, ministrul Transporturilor a precizat: „Este vorba despre autostrada de centură a Capitalei, care are aproximativ 102 kilometri proiectați, pe latura de nord, respectiv latura de sud. Latura de sud are trei loturi, iar astăzi noi am fost, cu reprezentanții antreprenorului, cel care a fost declarat câștigător, să asistăm la începerea efectivă a lucrărilor pe lotul doi din autostrada de sud a Bucureștiului. Cele trei loturi însumează 52 de kilometri. Ele au fost adjudecate anul trecut, au termen de proiectare un an, celelalte două loturi sunt în proiectare. Noi estimăm că până la sfârșitul acestui an să emitem ordinele de începere și să înceapă efectiv lucrările și pe celelalte două loturi.

În ceea ce privește inelul de nord, aici cei 50 de kilometri sunt împărțiți în patru loturi. Am semnat contractul de proiectare și execuție pentru unul din cele patru loturi. Vorbim de 4,5 kilometri. La lotul I a fost desemnat câștigătorul, am avut patru contestații, toate au fost respinse. (...) Pe lotul II suntem în evaluare în acest moment a ofertei financiare și estimăm că la sfârșitul lunii vom anunța câștigătorul. Pe lotul III sunt șapte contestații înregistrate în acest moment, pe lotul IV nu am avut nicio contestație și astăzi am semnat contractul. Așa se prezintă în acest moment, inelul Bucureștiului, cu cei 102 kilometri, parte componentă a Coridorului IV pan-european. Practic, din Coridorul IV, României îi lipsește, în acest moment, inelul Bucureștiului, cu profil de autostradă, Sibiu-Pitești, unde am început lucrările în acest an pe primul tronson, îi lipsesc 13 kilometri din Lugoj-Deva, celebrul tronson al urșilor. În rest, autostrada, pe Coridorul IV, este finalizată”.

Lucian Bode, mesaj pentru ”contestatarii de serviciu”: ”Nu puneți bețe-n roate Guvernului”

În acest context, Lucian Bode a subliniat că pentru ca proiectele de infrastructură să fie duse la bun sfârșit, trebuie să fie crescută capacitatea administrativă a statului de a implementa aceste proiecte.

”Dacă vrem să avem infrastructură (...) degeaba avem un angajament ferm în ceea ce privește finanțarea – fonduri europene, 2% din PIB alocate în fiecare an pentru Transporturi – dacă nu vom lua măsuri de creștere a capacității administrative a statului pentru a implementa aceste proiecte, cu siguranță, și dacă avem 4-5 miliarde de euro în fiecare an, nu putem să-i cheltuim”, a mai spus ministrul.

Totodată, Lucian Bode a avut un mesaj pentru cei care contestă rezultatele licitațiilor, blocând astfel începerea lucrărilor de infrastructură.

”Transmit un mesaj contestatarilor de serviciu să nu pună bețe-n roate Guvernului, pentru că odată ce ai pierdut contestația în prima etapă, dacă vii în instanță, blochezi luni de zile semnarea contractului și începerea lucrărilor, nu-ți dorești altceva decât să nu se realizeze infrastructura în România. (...)

În momentul în care vrem să accelerăm proiectele de infrastructură până la momentul în care se pot depune contestațiile, să înăsprim condițiile în care se depun contestațiile”, a mai spus Lucian Bode.