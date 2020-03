Ministrul Transporturilor, Lucian Bode, a declarat, joi, la începutul ședinței de guvern că lucrările de la metroul din Drumul Taberei vor fi gata la începutul lunii iunie, așa cum era prevăzut.

Bode spune că a discutat cu constructorii și aceștia și-au asumat termenele, chiar și în concdiții de pandemie.

„ Le-am spus că și-au dezvoltat afacerile aici și azi România are nevoie de ei. Le-am spus că avem bani alocați, că nu avem nicio datorie și le-am atras atenția ca si ei să-și plătească subcontractorii. (..) Și-au asumat că termenele rămân nemodificate”, a spus Bode.

