Ministrul Transporturilor a obținut o amânarea pentru plata datoriei de 363 de milioane de euro de la CFR Marfă. Bode, discuții cu 4 comisari europeni: „Dăm drumul la o bombă socială” (VIDEO)

Lucian Bode, ministrul Transporturilor, a primit asigurări de la Bruxelles că va primi timp cel puțin până în februarie 2020 în ceea ce privește salvarea CFR Marfă, și nu i se va cere oficial până la acea dată să achite datoria de 363 de milioane de euro.



„Majorarea capitalului social a companiei cu datoriile pe care compania le avea, 363 de milioane de euro, privatizarea a eșuat. Am rostogolit guvern după guvern, din 2014 și până în prezent, această situație, iar acum suntem puși în fața unei decizii a Comisiei Europene de a recupera acești bani. Sigur că, la un moment dat, unele voci anunțau, chiar din România, că decizia este luată, redactată și urmează să fie transmisă. Eu nu am fost de acord cu această abordare”, a explicat Lucian Bode, în emisiunea „Dosar de politician” moderată de Silviu Mănăstire.



Ministrul Transporturilor a participat, la Bruxelles, la o discuție cu patru comisari europeni: Adina Vălean (Transporturi), Elisa Fereira (Coeziune și Reforme), Thierry Breton (Piața Internă) și vicepreședintele executiv Margrethe Vestager.



În cadrul întâlnirii, Lucian Bode le-a explicat demnitarilor europeni că, dacă va fi pusă să achite datoria de 363 de milioane de euro, CFR Marfă nu va supraviețui, scenariu în care se pune în pericol siguranța NATO, al cărui furnizor este compania. Totodată, el nu poate garanta că sistemele de siguranță energetică vor rezista fără transportul de cărbune asigurat de același CFR Marfă. Nu în ultimul rând, le-a spus el comisarilor, prin închiderea CFR Marfă „dăm drumul la o bombă socială, cu 6.000 de români salariați ce rămân pe drumuri”.



„Le-am spus, propunerea mea misari este următoarea. Vă rog să îmi dați posibilitatea să continui ceea ce am început. În primele zile de mandat, am schimbat managerul acestei companii. Am numit un om competent, harnic, priceput, pe domnul Preoteasa, despre care sunt convins că are determinarea să salveze această companie”, a adăugat Lucian Bode, care a precizat că principalele sale măsuri privind CFR Marfă vizează restructurarea, reducerea numărului de directori (cu 11 din totalul de câteva zeci) și micșorarea cheltuielilor.

