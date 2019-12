Ministrul Transporturilor: ”Vremea firmelor de casă ale baronului PSD de Neamț a apus. Să dai apropiaților tăi contracte fără licitație, o dovadă de tupeu maxim al politrucilor care au guvernat”

Ministrul Transporturilor, Lucian Bode, anunță că au fost descoperite nereguli grave la Direcția de Drumuri (DRDP) Iași din subordinea CNAIR. În urma unei prime etape de control la instituțiile din subordinea ministerului, au ieșit la iveală informații privind contracte de 81 de milioane de euro date fără licitație, iar situația nu ar fi singurală la nivel național, a precizat ministrul, potrivit unui comunicat de presă al instituției.

Lucian Bode vorbește despre "o serie de deficiențe care vor fi comunicate organelor abilitate ale statului, pentru luarea măsurilor care se impun" și avertizează că "a apus vremea firmelor de casă" ale baronului PSD de Neamț Ionel Arsene

Concret, Corpul de Control al ministerului a decoperit la Direcția Regionale Drumuri și Poduri Iași au fost constatate nereguli în desfășurarea și atribuirea contractului de achiziție publică de proiectare, asistență tehnică și execuție de lucrări în cazul DN 15 (km 242+200 – km 286+250 -zona Bicaz), care face legătura între orașele Turda și Bacău.

Astfel, s-a constatat că:

”- conducerea DRDP Iași cunoștea situația acestui sector de drum, încă din anul 2018, dar nu a întreprins demersurile necesare pentru remedierea problemelor existente, în privința refacerii părții carosabile în urma alunecărilor de teren, asigurarea siguranței participanților la trafic și promovarea documentelor ce stau la baza elaborării și aprobării actelor normative necesare alocării sumelor pentru intervenție;

- motivele de extremă urgență în cazul atribuirii contractului de achiziție publică nu au fost determinate de evenimente imprevizibile;

- agravarea stării drumului DN 15, din primăvara anului 2019, pe unele sectoare, a fost cauzată, printre altele, de inacțiunea DRDP Iași și a ignorării măsurilor din Programul de măsuri pentru prevenirea alunecărilor de teren anexă la Hotărârea nr. 25/2018 a Comitetului județean Neamț pentru situații de urgență;

- aprobarea de către CNAIR, prin directorul general Narcis Neaga, a sumei de peste 387 milioane lei destinată acestor lucrări, fără a avea la bază un studiu geodezic și o expertiză tehnică, ci doar în urma inspecției vizuale a obiectivelor;

- în urma încheierii contractului de achiziție publică, din data de 13.05.2019, antreprenorul avea obligația depunerii unei garanții de bună execuție (10% din prețul contractului) fapt care nu s-a întâmplat la momentul semnării, conform obligațiilor contractuale. Scrisoarea de garanție a fost emisă cu o întârziere de 5 luni, în data de 18.10.2019. Acest lucru a fost posibil prin semnarea unui act adițional potrivit căruia antreprenorul putea constitui garanția de bună execuție prin rețineri succesive de sume, în urma lucrărilor efectuate”, se arată în comunicatul citat.

În acest context, ministrul Lucian Bode avertizează că toate documentele vor fi transmise către organele statului, iar cei vinovați cu siguranță vor răspunde.

„De la începutul mandatului am solicitat, așa cum era normal, declanșarea unor misiuni de audit și control pentru a vedea care este situația reală pe proiectele de infrastructură. Ceea ce am anticipat, s-a și adeverit. Sunt sigur că situația de la DRDP Iași, unde risipa banilor românilor nu are margini, nu este una singulară. Vremea firmelor ”de casă” ale baronului de Neamț, Ionel Arsene, a apus și vă spun că de acum înainte orice decizie trebuie luată și asumată, conform legii. Stilul ”pompieristic” și ”heirupist” de a evalua ”la ochi”, o lucrare ce presupune proiectare și execuție nu se mai regăsește în acest mandat al meu. Nu este posibil ca la o astfel de lucrare procedura de achiziție să nu fie derulată pe baza unei analize serioase și profesioniste. Ar fi trebuit să știe foarte bine că banii nu sunt ai lor, aduși de acasă, ci ai tuturor cetățenilor acestei țări. Să dai apropiaților tăi contracte fără licitație, în valoare de 81 milioane euro, este încă o dovadă de tupeu maxim al politrucilor care au guvernat țara, până în noiembrie. Toate documentele aferente acestei ”prietenii financiare” vor fi transmise către organele statului, iar cei vinovați cu siguranță vor răspunde” a precizat Lucian Bode.