Lucian Bode, ministrul Transporturilor, la bilanț: „Am deschis noi șantiere, am revitalizat și accelerat proiecte esențiale”

„Astăzi, în prezența dumneavoastră, voi face un scurt bilanț, un bilanț al acestui an care se încheie, un an complicat prin prisma crizei sanitare care a lovit întreaga lume, nu doar România, afectând domenii economice importante, inclusiv domeniul Transporturilor. Am strâns în paginile acestei broșuri cele mai importante evoluții înregistrate în toate modurile de transport în ceea ce privește investițiile, cele mai importante decizii și măsuri pentru relansarea unor sectoare grav afectate, precum cel aerian, dar și cele mai importante acțiuni pe componenta de fonduri europene, a activității și, bineînețeles, pe componenta de comunicații a activității din ultimele 12 luni”, a declarat Lucian Bode.

Ministrul Transporturilor susține că „a fost un an intens, în care am imprimat domeniului Transporturilor acel dinamism care îi lipsea și cred eu că am reușit să repornim acel angrenaj al investițiilor în infrastructura de transport, pe care – am spus și o repet – se va reclădi economic România în următoarea decadă”.

„Fără a avea pretenția că au fost rezolvate toate problemele domeniului, am reușit în acest an să asumăm decizii strategice, să lansăm un document major, de viziune pe termen mediu și lung. Evident, mă refer la planul de investiții pentru infrastructura de transport perioada 2020-2030. Foarte important, consider eu, am deblocat proiecte majore de infrastructură pe toate cele patru moduri de transport. Aș putea să dau și câteva exemple: Sibiu-Pitești, Autostrada Transilvania, Varianta Ocolitoare Bacău, Drum Expres Craiova-Pitești sau Coridorul IV feroviar. Lucrul care mă bucură cel mai mult este că am reușit în acest an să menținem toate șantierele deschise. Am deschis noi șantiere, am revitalizat și accelerat proiecte esențiale peste care, din păcate, se așternuse praful în sertarele companiilor din portofoliul Ministerului Transporturilor. A fost un an intens, în care am imprimat domeniului Transporturilor acel dinamism care îi lipsea și cred eu că am reușit să repornim acel angrenaj al investițiilor în infrastructura de transport, pe care – am spus și o repet – se va reclădi economic România în următoarea decadă”, a adăugat Lucian Bode.