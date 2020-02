Ministrul Victor Costache: „Avem la dispoziţie undeva în jur de 4.000 de locuri de carantină la nivel naţional” (VIDEO)

Victor Costache, ministrul Sănătății, a participat și el la conferința de presă susținută după întrunirea Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență. Demnitarul a explicat că România este pregătită pentru o eventuală epidemie de coronavirus, dar a explicat că încă nu există nicio infecție confirmată pe teritoriul țării.

„Avem la dispoziţie undeva în jur de 4.000 de locuri de carantină la nivel naţional - o cifră confortabilă având în vedere situaţia în care ne aflăm. Locurile de spitalizare sunt în jur de 2.500 de paturi în toate secţiile şi spitalele de boli infecţioase din România, iar din acestea, 95 sunt paturi de terapie intensivă", a spus Costache.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.