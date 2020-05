Ministrul Virgil Popescu, despre acordul turistic respins de România: E o știre eronată. Nu s-a semnat niciun protocol, discuțiile continuă / Sunt optimist că terasele se vor redeschide de la 1 iunie (VIDEO)

Virgil Popescu, ministrul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri, a respins categoric informația apărută recent în spațiul public, potrivit căreia România a refuzat să ia parte la o înțelegere cu Bulgaria, Grecia și Serbia privind turismul în condiții de siguranță. Potrivit celor vehiculate, Bulgaria, Grecia și Serbia au decis împreună să renunțe la carantina de 14 zile pentru cetățenii lor, de la 1 iunie, iar România, invitată să ia parte la această înțelegere, a refuzat. Într-o intervenție pentru B1 TV, Popescu a susținut că nu s-a semnat niciun protocol, iar România a cerut celorlalte țări să mai amâne discuțiile până când Parlamentul va vota încuviințarea stării de alertă, lucru programat să se întâmple miercuri. Celelalte țări au înțeles situația României și cu toate au convenit ca discuțiile să fie reluate săptămâna viitoare. Virgil Popescu a mai declarat că autoritățile pregătesc un plan de măsuri pentru reluarea turismului în condiții de siguranță, în contextul epidemiei de coronavirus. A mai precizat că este optimist că terasele de vor redeschide de la 1 iunie, dar totul va depinde de evoluția epidemiei de până atunci. A mai spus că va fi nevoie de măsuri speciale, deoarece este absurd să ceri oamenilor să poarte măști în terase și restaurante.

Virgil Popescu, despre pactul turistic respins de România: E o știre eronată. Discuțiile continuă

Premierul bulgar Boiko Borisov a anunțat, marți, că circulaţia persoanelor între Bulgaria, Grecia şi Serbia va fi permisă de la 1 iunie, fără obligativitatea carantinării 14 zile pentru limitarea epidemiei de coronavirus. Informații apărute în presă indicau faptul că România a fost invitată să ia parte la această înțelegere, dar a refuzat.

Virgil Popescu, ministrul Economiei, a respins categoric aceste informații: „România nu a spus ”nu”. Chiar ieri am fost de față când prmeierul român Orban a discutat cu ceilalți premieri. Noi nu am spus că nu suntem de acord și nu s-a pus problema semnării unui protocol ieri. S-a pus problema unor discuții, iar noi am spus că reluăm discuțiile imediat ce Parlamentul va încuviința starea de alertă. Iar colegii noștri bulgari, greci și sârbi au înțeles perfect. Deci România, în momentul de față, are o stare de alertă declarată, care trebuie aprobată de Parlament. În funcție de aprobarea din Parlament și de eventualele modificări ce vor fi aduse, ne vom întâlni imediat. Săptămâna viitoare, la început, vom avea o nouă rundă de întâlniri. Nu s-a semnat absolut niciun protocol cu nimeni. Nu înțeleg de unde a apărut această știre eronată, pe care trebuie s-o contrazic, cum că România a zis că nu vrea. Nu! Noi ne dorim ca, dacă turiștii români vor să-și petreacă sejurul și vacanțele în străinătate, să fie în siguranță acolo și ne vom asigura că acest lucru se va întâmpla. Și alt obiectiv al meu, ca ministru al Turismului, e să am cât mai mulțu turiști și români și străini, în România. Nu s-a pus niciodată problema să spunem că nu vrem. Evident că vrem să-i ajutăm, dacă vor să se ducă, să fie în siguranță și vom face tot ce ține de statul român”.

Ministrul Economiei: Sunt optimist că, începând din 1 iunie, vom avea o nouă relaxare a măsurilor, care va include și redeschiderea teraselor

Despre măsurile pregătite pentru deschiderea sezonului turistic, ministrul a afirmat: „Evident că lucrăm pe diverse scenarii, dar eu îmi doresc scenariul normal, cel care ar trebui să ne arate că măsurile de relaxare nu au produs turbulențe în creșterea cazurilor. Vom aștepta săptămâna viitoare și putem spune că, dacă totul e normal la sfârșitul lunii, putem începe cu deschiderea teraselor, la 1 iunie, apoi cu restaurante, sezonul turistic și așa mai departe. Eu sunt optimist, cred în bunacredință a românilor și a faptului că știu să se protejeze și să respecte sfaturile medicilor și a celor responsabili de sănătatea populației. Sunt optimist că începând din 1 iunie vom avea o nouă relaxare a măsurilor, care va include și redeschiderea teraselor”.

Anterior, Răzvan Pârjol, secretar de stat responsabil cu turismul în Ministerul Economiei, a afirmat că terasele se vor redeschide de la 1 iunie, cu respectarea unor recomandări specifice, iar restaurantele și plajele vor putea primi turiști din 15 iunie.

Anca Nedea, preşedinte al Autorităţii Naţionale pentru Turism, a declarat, pentru B1 TV, că se aşteaptă ca în a doua săptămână din iunie numărul turiştilor de pe litoral să crească.

Virgil Popescu, despre turismul în siguranță, în contextul epidemiei de coronavirus

Întrebat ce ar însemna turismul în condiții de siguranță sanitară în timpul epidemiei, ministrul a răspuns: „Lucrăm cu Ministerul Sănătății la un set de măsuri pentru hoteluri, restaurante, terase, așa încât turistul să fie în siguranță, și la proceduri în cazul în care se întâmplă ceva. E foarte important, dacă într-un hotel se întâmplă ceva, să nu existe panică, carantinarea întregului hotel, pentru că nu neapărat toți turiștii sunt expuși dacă se întâmplă ceva cu unul. Lucrăm la proceduri, ne inspirăm și din experiența statelor care sunt cu două săptămâni și jumătate înaintea noastră. Vreau să vă spun că inclusiv din discuțiile de ieri nu a reieșit clar că în Grecia și Bulgaria va fi deschis sezonul turistic din 1 iunie”.

„Ca ministru al Economiei, eu mi-aș dori cât mai repede ca economia să funcționeze, dar ascult de sfatul medicilor de recomandările INSP și ale Ministerului Sănătății. Prefer să mai aștept o săptămână - două, să avem certitudinea că dacă le deschidem nu le închidem iar din cauza numărului de infectări. În restaurante, pe terase nu se poate purta masca pentru că e absurd. Asta înseamnă că omul acolo e mai expus, deci e nevoie de altfel de reguli. Nu se întâmplă nimic dacă așteptăm evaluările o săptămână - două. Toți vrem să mergem la o terasă, la un restaurant, și o vom și face, pentru că românii au respectat sfaturile specialiștilor”, a mai declarat Virgil Popescu, pentru B1 TV.