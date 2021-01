Ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu, a declarat marți seară, într-o intervenție pentru B1 TV, că pierderile suferite de sistemul de educație pe parcursul crizei sanitare sunt foarte mari, din această cauză fiind necesară o raportare reală a situației privind evaluarea învățământului online. Ministrul a precizat, de asemenea, că au existat raportări care au indicat județe în care învățământulonline s-ar fi desfășurat 96% în condiții normale, cifre pe care demnitarul a precizat că nu le crede:

“Problemele de performanță în educație sunt esențiale în România. Deasupra lor, mai importante, sunt problemele de echitate. Sunt discrepanțele urban-rural, trebuie evaluări asupra pierderilor suferite pe parcursul perioadei de criză sanitară pentru că aceste pierderi sunt și sunt foarte mari. Insist pe raportări reale, pentru că am văzut raportări de județe în care 92-96% s-ar fi derulat perfect învățământul online, lucru pe care, l-am afirmat clar, nu îl cred.

Dacă ar fi fost să fie așa nu ar mai fi fost acum nicio problemă. De asta am cerut aceste raportări, în legătură cu numărul de elevi aflat în risc cu privire la neîncheierea situației școlare pe parcursul primului semestru. Toate aceste lucruri înseamnă consultare”, a declarat ministreul Sorin Cîmpeanu.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.