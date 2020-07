Mircea Andrei (PER): Populația nu vrea să mai respecte restricțiile din lipsă de încredere în autorități (VIDEO)

Mircea Andrei, secretarul general al Partidului Ecologist Român, este de părere că populația nu vrea să mai respecte restricțiile din cauza lipsei de încredere în autorități. În direct pe B1 TV, miercuri seară, politicianul a reclamat clinciurile politice și a susține că atât PSD, cât și PNL au nevoie de „o reorientare către domenii mai curate ale activității, și economice, și politice”, pentru că „am stat 30 de ani și ne-am certat”.

