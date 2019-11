Mircea Badea este de părere că Viorica Dăncilă, candidatul PSD la alegerile prezidenţiale 2019, are şanse mici să câştige postul pentru fotoliul de la Cotroceni.

Realizatorul de la Antena 3 o creditează pe Viorica Dăncilă cu şanse mici, dar, totuşi, atâtea câte există, reale, din următoarele motive, pe care le-a prezentat la emisiunea sa.

"Viorica Dăncilă are șanse să câștige alegerile prezidențiale. Așa cred eu. Sunt șanse mici, dar sunt șanse. Au mai fost mulți care au câștigat deși unii nu le dădeau nicio șansă. Viorica Dăncilă are șanse și trebuie să facă ceva spectaculos sau să se întâmple ceva absolut spectaculos până duminică. Nu este foarte târziu. Repet: Dăncilă trebuie să facă ceva absolut spectaculos. Dacă nu o face sau nu vine cu o dezvăluire, are șanse foarte mici. Dacă vine cu ceva spectaculos, se joacă tare. Nu are de pierdut nimic", a spus Mircea Badea.

Mircea Badea a sfătuit-o pe Viorica Dăncilă să meargă cu forţa la dezbaterea lui Klaus Iohannis.