Mircea Coșea: Mecanismul european de redresare e în dificultate. În Germania, voci autorizate contestă împrumutul și citează cazul României / Investițiile care se fac la noi au un efect pervers îngrozitor de grav (VIDEO)

Profesorul de economie Mircea Coșea a declarat marți, pentru B1 TV, că mecanismul european de redresare și reziliență, cel pe care se bazează guvernanții în vederea redresării economice, e serios pus în dificultate, în contextul în care mai multe persoane avizate din Germania îl contestă. Acestea atrag atenția că unele state UE ar putea fi în incapacitatea de a rambursa creditul inclus în acest mecanism. Printre țările la care fac referire se numără și România. Coșea a explicat apoi situația dificilă în care se găsește țara noastră.

Declarațiile au fost făcute în cadru emisiunii ”Dosar de politician”, moderată de Silviu Mănăstire pe B1 TV.

